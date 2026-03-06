Acestea sunt concluziile preliminare ale unei anchete americane privind incidentul, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters sub condiția anonimatului.

Sursele Reuters au subliniat că ancheta nu este completă și că ar putea apărea informații noi care nu confirmă concluziile preliminare privind implicarea personalului militar american, ci indică, dimpotrivă, pe altcineva.

Sursele agenției nu au specificat baza concluziilor preliminare privind implicarea personalului militar american, ce fel de muniție a fost folosită sau de ce atacul a vizat o școală.

The New York Times a relatat anterior că armata americană ar fi putut fi implicată în atacul asupra școlii.

Publicația a afirmat că Forțele Aeriene Americane au vizat baza Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Minab și că atacul asupra școlii a fost efectuat din greșeală.

Oficial, Departamentul Apărării al SUA a anunțat doar că desfășoară o anchetă privind atacul asupra școlii, fără a dezvălui deocamdată detalii.

Autoritățile iraniene susțin că 165 de persoane au fost ucise într-un atac asupra unei școli de fete din Minab, pe 28 februarie.