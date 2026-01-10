Ursula Von der Leyen condamnă violența împotriva protestatarilor iranieni și a cerut eliberarea imediată a celor închişi

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închişi, în contextul în care manifestaţiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în toată ţara, relatează POLITICO.

Europa susţine total protestatarii iranieni, a scris Von der Leyen într-o postare pe X. „Condamnăm fără echivoc represiunea violentă a acestor demonstraţii legitime”. Ea a cerut eliberarea imediată a demonstranţilor închişi şi restabilirea accesului la internet, care nu mai este disponibil în Iran de joi.

Protestele din Iran au izbucnit în decembrie anul trecut, alimentate de furia populaţiei faţă de situaţia economică dificilă a ţării. În câteva zile, însă, acestea s-au transformat într-o opoziţie deschisă faţă de conducerea clericală a ţării.

Demonstraţiile antiguvernamentale au continuat sâmbătă, pe fondul relatărilor despre spitale supraîncărcate şi al apelului lansat de armata iraniană către cetăţeni, cerându-le să zădărnicească „comploturile inamice”.

Potrivit grupului Activişti pentru Drepturile Omului din Iran, până vineri au fost ucise cel puţin 65 de persoane, 2.311 persoane au fost arestate, iar protestele au fost înregistrate în 512 locaţii din 180 de oraşe. Revista Time a anunţat vineri că peste 200 de persoane au murit în timpul protestelor.

Un diplomat occidental a declarat pentru POLITICO că relatările privind un număr mai mare de victime decât cel raportat în prezent, citând ONG-uri, sunt „credibile”. Un purtător de cuvânt al grupului de opoziţie exilat NCRI a afirmat că, pe baza evaluărilor iniţiale ale numărului de victime din oraşele iraniene mai mici, este probabil ca numărul morţilor să fie substanţial mai mare decât cel confirmat oficial.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au emis vineri o declaraţie comună în care au solicitat autorităţilor iraniene să „se abţină de la violenţă”.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susţinut joi protestatarii – atrăgându-şi astfel reproşurile misiunii iraniene la UE –, iar diplomaţul de rang înalt al Comisiei Europene, Kaja Kallas, a calificat orice formă de violenţă împotriva protestatarilor drept „inacceptabilă”.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a exprimat sprijinul ferm faţă de protestatari, iar secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că SUA „sprijină poporul curajos al Iranului”.

Sâmbătă, manifestanţii s-au adunat în faţa ambasadei Iranului din Bruxelles. Când POLITICO s-a deplasat la ambasadă sâmbătă după-amiază, protestatarii plecaseră, însă un bărbat curăţa vopseaua roşie de pe poartă.

