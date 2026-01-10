Ursula Von der Leyen condamnă violența împotriva protestatarilor iranieni și a cerut eliberarea imediată a celor închişi

10-01-2026 | 19:01
Ursula von der Leyen
AFP

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închişi, în contextul în care manifestaţiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în toată ţara, relatează POLITICO.

autor
Alexandru Toader

Europa susţine total protestatarii iranieni, a scris Von der Leyen într-o postare pe X. „Condamnăm fără echivoc represiunea violentă a acestor demonstraţii legitime”. Ea a cerut eliberarea imediată a demonstranţilor închişi şi restabilirea accesului la internet, care nu mai este disponibil în Iran de joi.

Protestele din Iran au izbucnit în decembrie anul trecut, alimentate de furia populaţiei faţă de situaţia economică dificilă a ţării. În câteva zile, însă, acestea s-au transformat într-o opoziţie deschisă faţă de conducerea clericală a ţării.

Demonstraţiile antiguvernamentale au continuat sâmbătă, pe fondul relatărilor despre spitale supraîncărcate şi al apelului lansat de armata iraniană către cetăţeni, cerându-le să zădărnicească „comploturile inamice”.

Potrivit grupului Activişti pentru Drepturile Omului din Iran, până vineri au fost ucise cel puţin 65 de persoane, 2.311 persoane au fost arestate, iar protestele au fost înregistrate în 512 locaţii din 180 de oraşe. Revista Time a anunţat vineri că peste 200 de persoane au murit în timpul protestelor.

protest iran
„Evitați orice călătorie”. MAE, avertisment de călătorie de nivel 8/9 pentru Iran. Mesaj pentru cetățenii români

Un diplomat occidental a declarat pentru POLITICO că relatările privind un număr mai mare de victime decât cel raportat în prezent, citând ONG-uri, sunt „credibile”. Un purtător de cuvânt al grupului de opoziţie exilat NCRI a afirmat că, pe baza evaluărilor iniţiale ale numărului de victime din oraşele iraniene mai mici, este probabil ca numărul morţilor să fie substanţial mai mare decât cel confirmat oficial.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au emis vineri o declaraţie comună în care au solicitat autorităţilor iraniene să „se abţină de la violenţă”.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susţinut joi protestatarii – atrăgându-şi astfel reproşurile misiunii iraniene la UE –, iar diplomaţul de rang înalt al Comisiei Europene, Kaja Kallas, a calificat orice formă de violenţă împotriva protestatarilor drept „inacceptabilă”.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a exprimat sprijinul ferm faţă de protestatari, iar secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că SUA „sprijină poporul curajos al Iranului”.

Sâmbătă, manifestanţii s-au adunat în faţa ambasadei Iranului din Bruxelles. Când POLITICO s-a deplasat la ambasadă sâmbătă după-amiază, protestatarii plecaseră, însă un bărbat curăţa vopseaua roşie de pe poartă.

Sursa: News.ro

Etichete: protest, iran, ursula von der leyen,

Dată publicare: 10-01-2026 19:01

Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni
Stiri externe
Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni

Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.

„Evitați orice călătorie”. MAE, avertisment de călătorie de nivel 8/9 pentru Iran. Mesaj pentru cetățenii români
Stiri externe
„Evitați orice călătorie”. MAE, avertisment de călătorie de nivel 8/9 pentru Iran. Mesaj pentru cetățenii români

Ministerul Afacerilor Externe anunță, vineri, că pentru Republica Islamică Iran este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 – EVITAȚI ORICE CĂLĂTORIE.

Protestatarii anti-guvernamentali din Iran cer „libertate” și „moarte dictatorului”. Cum a răspuns regimul condus de Khamenei
Stiri externe
Protestatarii anti-guvernamentali din Iran cer „libertate” și „moarte dictatorului”. Cum a răspuns regimul condus de Khamenei

Liderul suprem al Iranului atacă protestatarii anti-guvernamentali, după aproape două săptămâni de demonstrații în întreaga țară.

Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben
Stiri actuale
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben

Țara noastră a fost cuprinsă de un val de aer polar, iar acest lucru este resimțit în toate localitățile. S-au înregistrat minime de -10 până la -14 grade Celsius.

Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână
Stiri actuale
Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână

Gripa continuă să facă victime. S-au înregistrat 8 decese într-o singură săptămână, iar riscurile rămân ridicate, avertizează specialiștii.

Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului
Stiri externe
Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului

Regimul de la Teheran este în pragul colapsului întrucât nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști.

