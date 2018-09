Uraganul Florence a provocat 5 decese. Vântul a lovit Carolina de Nord cu 120 de km/h

Din cauza urgiei au murit cel puţin 5 oameni, printre ei o femeie şi un copil a căror casă a fost strivită de copaci doborâţi de vânt.

Alte câteva sute de persoane au avut nevoie să fie salvate din mijlocul inundaţiilor şi aproape 900.000 au rămas fără curent electric. De asemenea, începând de joi, 1.800 de zboruri au fost anulate.

Florence s-a năpustit asupra coastei Carolinei de Nord cu rafale de vânt de 120 de kilometri pe oră şi ploi violente. Zonele de coastă - primele vizate de ordinul de evacuare - au fost inundate rapid de valurile uriaşe.

Yet another #Florence tropical squall is slamming us at the intracoastal in Wilmington, NC. We've been in these on and off for 24 hours! Nearly 70 tropical storms and hurricanes and I've never seen this magnitude of wind and rain last this long. pic.twitter.com/D4Rq7EM1xU