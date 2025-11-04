Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani

Dick Cheney
Getty

Fostul șef de cabinet al Casei Albe, congresman, secretar al apărării și vicepreședinte al SUA, Dick Cheney, a decedat la vârsta de 84 de ani.

Potrivit The Guardian, anunțul a fost făcut de familia sa.

Cheney, care a abandonat studiile la Yale și a evitat să facă războiul în Vietnam, a devenit totuși un gigant al politicii republicane.

A fost consilier la Casa Albă în timpul mandatului lui Richard Nixon, cel mai tânăr șef de cabinet al Casei Albe din istorie, în timpul mandatului lui Gerald Ford, congresman în timpul mandatului lui Ronald Reagan, secretar al apărării în timpul mandatului lui George HW Bush și vicepreședinte în timpul mandatului lui George W Bush.

Fiica sa, Liz Cheney, care i-a urmat ca reprezentantă a statului Wyoming, este un membru senior al conducerii republicane din Camera Reprezentanților a Statelor Unite.

Când Bush junior l-a ales din cadrul gigantului corporativ Halliburton pentru a fi candidatul său la alegerile prezidențiale din 2000, Cheney supraviețuise deja la trei atacuri de cord.

Nici el nu a fost imun la accidente: odată, în timp ce era vicepreședinte, și-a împușcat un partener de vânătoare în față.

Cu toate acestea, a devenit unul dintre cei mai puternici vicepreședinți, despre care s-a spus că exercita o mare influență asupra lui Bush, care era mai puțin experimentat - mai notează The Guardian.

În funcție la 11 septembrie 2001, Cheney a preluat conducerea după atacurile de la New York și Washington, în timp ce Bush a fost dus în siguranță. Cu o vastă experiență și fără un departament de condus, lucrând cu secretarul apărării, Donald Rumsfeld, un aliat din vremea lui Nixon și Ford, el a preluat controlul politic.

Cheney a căutat cooperarea internațională, dar a considerat, după cum a scris mai târziu, că administrația Bush „avea obligația de a face tot ce era necesar pentru a apăra America”.

Trupele au ajuns curând în Afganistan, luptând împotriva talibanilor și vânând Al-Qaida. Dar locul lui Cheney în istorie va fi dominat de decizia de a invada Irakul.

Secretar al apărării SUA în timpul primului război din Golf

El a fost secretar al apărării în timpul primului război din Golf, în 1990 și 1991, o campanie rapidă pentru a-l alunga pe Saddam Hussein din Kuweit. Un deceniu mai târziu, motivul public invocat de Bush și Cheney pentru război a fost că dictatorul irakian avea legături cu Al-Qaida și, prin urmare, cu atentatele din 11 septembrie, și deținea arme de distrugere în masă.

Până în martie 2003, când forțele americane și ale coaliției au invadat țara, nu se găsise nicio dovadă pentru niciuna dintre acuzații. Acestea s-au dovedit în curând false.

În februarie 2021, numărul oficial al victimelor americane în Irak era de 4.431, cu aproape 32.000 de răniți. Numărul victimelor în Afganistan, unde trupele americane încă luptau, era de 2.352, cu peste 20.000 de răniți.

Violența s-a răspândit. Potrivit Institutului Watson pentru Afaceri Internaționale și Publice de la Universitatea Brown, din 2001 „cel puțin 800.000 de persoane au fost ucise de violența directă a războiului în Irak, Afganistan, Siria, Yemen și Pakistan”.

Tratamentul prizonierilor capturați de SUA în așa-numitul război împotriva terorismului s-a dovedit extrem de controversat. După ce a părăsit funcția, Cheney a continuat să apere folosirea torturii împotriva deținuților după 11 septembrie.

Într-un interviu acordat ziarului The Guardian în 2018, cu ocazia lansării filmului Vice, o biografie comică și sumbră cu Christian Bale în rolul principal, biograful lui Cheney, Jake Bernstein, a declarat: „A avut loc o oarecare reabilitare a lui George W. Bush. În comparație cu Donald Trump, toată lumea începe să arate mai bine. Dar lui Dick Cheney îi plăcea faptul că toată lumea îl numea Darth Vader. Nu cred că va face vreun efort pentru a-și înmuia imaginea”.

Misterul câinilor cu blană albastră descoperiți în zona interzisă de la Cernobîl. Ce spun specialiștii. VIDEO

Sursa: The Guardian

