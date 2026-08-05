Comisia Europeană a precizat într-un comunicat de presă că acesta este al cincilea astfel de transfer, după o a patra tranșă de 1,4 miliarde de euro efectuată în martie, potrivit Agerpres.

În acest caz, plata reprezintă veniturile acumulate în primul semestru al anului 2026.

Ursula von der Leyen: „Rusia trebuie să plătească”

Deși activele rusești rămân înghețate, Comisia a subliniat că „dobânzile generate de soldurile de numerar nu aparțin Rusiei” și, prin urmare, a propus alocarea acestora pentru a sprijini Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că acest ultim transfer de 1,4 miliarde de euro „va sprijini rezistența continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei”.

„Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Și folosim veniturile din activele rusești înghețate pentru a ne asigura că o va face”, a adăugat ea.

Cum vor fi folosite fondurile

Comisia Europeană a specificat că 95% din venituri vor fi utilizate pentru a sprijini Kievul prin intermediul Mecanismului de Cooperare pentru Împrumuturi către Ucraina și 5% prin intermediul Facilității Europene de Sprijin pentru Pace.

Mecanismul oferă asistență nerambursabilă pentru a ajuta Ucraina să returneze împrumutul de asistență macrofinanciară al UE, precum și împrumuturile bilaterale din partea țărilor G7.

Comisia Europeană a estimat sprijinul total sub formă de împrumuturi prin intermediul acestui mecanism la 45 de miliarde de euro.

De la înghețarea lor, activele rusești au generat un total de 8 miliarde de euro în profituri excepționale.