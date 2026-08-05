César Gastelum, care avea 500.000 de abonați pe TikTok, difuza live alături de doi prieteni, deghizați în livratori de mâncare, în cadrul unei provocări, potrivit News.ro.

Doi bărbați pe o motocicletă s-au oprit în dreptul lor, iar cel care conducea motocicleta i-a tras un glonț în cap și a plecat.

Difuzarea pe rețeaua de socializare a fost întreruptă imediat, iar apoi a fost retrasă de pe platformă.

Imaginile atacului au fost preluate de numeroase site-uri

Însă sute de site-uri de știri au păstrat o parte a înregistrării video și difuzează imaginile atacului.

Primele rapoarte ale poliției locale anunțau moartea unui livrator.

Însă, cu ajutorul înregistrării video și al mai multor mărturii, victima a fost identificată după aceea ca fiind César Gastelum.

Potrivit presei, influencerul avea 25 de ani și difuza conținut despre arta de a trăi.

Atacul a avut loc într-o zonă comercială aglomerată

Atacul a avut loc într-o zonă comercială foarte frecventată, situată în apropierea sediului Parchetului din Sinaloa, la Culiacán, capitala statului.

Militari și polițiști au fost desfășurați, în timp ce agenți medico-legali colectau probe, după care au luat cadavrul tânărului, potrivit unor imagini difuzate de posturi locale de televiziune.

Acest district este afectat de doi ani de lupte în interiorul unui puternic cartel local.

Presa locală scrie că aproximativ zece influenceri, dintre care unii cu legături cu ganguri criminale, au fost asasinați în ultimii ani în statul Sinaloa.