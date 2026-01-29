Potrivit unui comunicat al USR Bucureşti transmis joi, iniţiativa marchează "un prim pas concret pentru transformarea unei zone cu puternică încărcătură simbolică într-un spaţiu verde public", deschis tuturor bucureştenilor.

"Acest proiect reprezintă un pas important pentru ca terenul din jurul clădirii Parlamentului să fie redat bucureştenilor. Zona, care astăzi este parţial închisă şi nefolosită sau accesibilă doar instituţiilor statului, va deveni un spaţiu deschis şi accesibil tuturor", a declarat Naomi Reniuţ-Ursoiu, iniţiatoarea proiectului şi consilier general al USR.

Prin proiectul "Parcul Uranus", USR propune încheierea unui acord instituţional între toate părţile implicate şi demararea discuţiilor pentru stabilirea primilor paşi concreţi. Astfel, iniţiativa nu reprezintă doar o investiţie urbană, ci şi "un act de reconciliere istorică între stat şi cetăţeni".

"Proiectul de regenerare urbană a zonei centrale a Capitalei, Dealul Arsenalului - Uranus, deschide calea unor reconfigurări urbane moderne, menite să îmbunătăţească viaţa socio-culturală şi să ofere spaţii de relaxare şi promenadă pentru bucureşteni", a declarat Nicorel Nicorescu, co-iniţiator al proiectului şi consilier general al USR.

Prin acest proiect, USR confirmă angajamentul său pentru un Bucureşti deschis, verde şi conectat cu oamenii. Parcul Uranus nu este doar un spaţiu urban, ci "un simbol al oraşului care îmbină istoria, cultura şi nevoile cetăţenilor", pentru ca fiecare bucureştean să se simtă parte din oraşul său.

Primăria Sectorului 5 a transmis că proiectul vizează un areal de aproximativ 30 de hectare, situat în proximitatea Palatului Parlamentului, într-o zonă cu profundă încărcătură istorică, ce se suprapune fostului cartier Uranus. Regenerarea urbană a acestui perimetru urmăreşte refacerea legăturilor urbane nord-sud, reconectarea zonelor centrale ale Capitalei şi recuperarea memoriei istorice afectate de intervenţiile masive din perioada anilor '80, se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 5 transmis joi.

"Regenerarea urbană a Dealului Arsenalului - Uranus este un proiect de responsabilitate faţă de istoria oraşului şi faţă de generaţiile viitoare. Sectorul 5 îşi asumă coordonarea acestui demers strategic, care va reda cetăţenilor un spaţiu public esenţial, accesibil şi încărcat de semnificaţie culturală", a declarat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Proiectul se va derula în parteneriat instituţional cu autorităţi şi instituţii publice naţionale, precum: Primăria Municipiului Bucureşti, Guvern, Camera Deputaţilor, Senat, Academia Română, Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex SA şi Patriarhia Română.

