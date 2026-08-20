Controlul presei a fost un pilon cheie al guvernului predecesorului lui Magyar, naţionalistul Viktor Orban, care a petrecut 16 ani la putere transformând această ţară central-europeană într-o "democraţie iliberală", înainte de a fi învins la alegerile din aprilie, comentează agenţia de presă franceză, citată de Agerpres.

Reformarea sistemului mass-media publice s-a numărat printre principalele promisiuni de campanie ale lui Magyar, un conservator proeuropean care s-a angajat să producă "o schimbare de regim" în Ungaria.

Principalul post public de televiziune, M1, a suspendat toate programele de ştiri pe 7 iulie, odată cu lansarea reformelor.

Acesta a difuzat primul său buletin de ştiri de la acea dată joi, la ora 6:00 (4:00 GMT), de sărbătoarea naţională a Ungariei.

Jurnalul a început cu un material despre învestirea, în ziua precedentă, a noului preşedinte al Ungariei, Andras Baka, un critic al lui Viktor Orban şi fost judecător la Curtea Supremă.

Site-ul independent de ştiri Telex a considerat că buletinul de ştiri de 25 de minute a oferit o acoperire echilibrată, incluzând voci din partea opoziţiei şi critici la adresa puterii, o situaţie fără precedent în anii lui Orban.

Jurnaliştii povestiseră anterior dificultăţile cu care s-au confruntat în a-şi face meseria sub Viktor Orban, precum şi eforturile necesare pentru a restabili încrederea publicului.

Grupul media de stat Kozmedia - cunoscut anterior sub numele de MTVA şi care cuprinde mai multe canale de televiziune, inclusiv M1, posturi de radio şi agenţia naţională de ştiri MTI - a transmis pe Facebook că niciuna dintre persoanele care au lucrat anterior la ştiri nu a participat la ediţia de joi.

Cu toate acestea, mai mulţi angajaţi au declarat pentru AFP că, deşi unii prezentatori şi jurnalişti au fost concediaţi, personalul a rămas în mare parte neschimbat.

Miercuri, Telex a relatat, de asemenea, că mulţi dintre aceiaşi redactori şi jurnalişti, care "anterior produceau propagandă", sunt încă în posturi, citând un e-mail primit de la o sursă internă.