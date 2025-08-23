Texas a adoptat o nouă hartă electorală la cererea lui Donald Trump. „Obţinem cinci locuri suplimentare în Congres”

Parlamentul statului Texas a adoptat definitiv, vineri, o nouă hartă electorală care ar trebui să le permită republicanilor să câştige până la cinci locuri suplimentare în Congresul Statelor Unite la Washington în cadrul alegerilor legislative din 2026.

Preşedintele american Donald Trump a exercitat presiuni publice asupra responsabililor republicani din acest stat din sudul ţării pentru a efectua această reîmpărţire a circumscripţiilor electorale, cu scopul de a-şi păstra actuala majoritate restrânsă în Congresul federal.

Guvernatorul republican, Greg Abbott, trebuie acum să promulge această nouă hartă. „Suntem pe cale să obţinem cinci locuri suplimentare în Congres şi să vă salvăm drepturile, libertăţile şi ţara”, s-a felicitat Donald Trump miercuri pe platforma sa Truth Social, adăugând: „Texasul nu ne dezamăgeşte niciodată”.

Harta electorală a Texasului va fi modificată astfel încât votul democrat să fie diluat, o tehnică de manipulare electorală numită „gerrymandering”.

Aleşii democraţi, aflaţi în minoritate în parlamentul texan, au încercat cu greu să se opună. Ei au fugit din stat la începutul lunii august, refugiindu-se la Chicago sau New York, pentru ca cvorumul să nu fie atins. Plecarea lor a împiedicat republicanii să organizeze un vot asupra textului timp de mai bine de două săptămâni.

Grupul democrat din Camera Reprezentanţilor din Texas a denunţat în special dorinţa republicanilor de a „reduce la tăcere alegătorii minorităţilor printr-un gerrymandering rasist”, considerând că noua hartă electorală diluează voturile electoratului afro-american şi hispanic, care, în majoritate, votează în mod tradiţional cu democraţii.

Din cei 38 de deputaţi ai Texasului în Congresul de la Washington, 25 sunt în prezent republicani. Casa Albă speră să ajungă la 30 anul viitor. În faţa acestei iniţiative texane, California, guvernată de democratul Gavin Newsom, a lansat demersuri pentru a riposta şi a-şi redesenă propria hartă, în favoarea democraţilor.

