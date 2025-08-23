Texas a adoptat o nouă hartă electorală la cererea lui Donald Trump. „Obţinem cinci locuri suplimentare în Congres”

Stiri externe
23-08-2025 | 10:53
Greg Abbott
Getty

Parlamentul statului Texas a adoptat definitiv, vineri, o nouă hartă electorală care ar trebui să le permită republicanilor să câştige până la cinci locuri suplimentare în Congresul Statelor Unite la Washington în cadrul alegerilor legislative din 2026.

autor
Sabrina Saghin

Preşedintele american Donald Trump a exercitat presiuni publice asupra responsabililor republicani din acest stat din sudul ţării pentru a efectua această reîmpărţire a circumscripţiilor electorale, cu scopul de a-şi păstra actuala majoritate restrânsă în Congresul federal.

Guvernatorul republican, Greg Abbott, trebuie acum să promulge această nouă hartă. „Suntem pe cale să obţinem cinci locuri suplimentare în Congres şi să vă salvăm drepturile, libertăţile şi ţara”, s-a felicitat Donald Trump miercuri pe platforma sa Truth Social, adăugând: „Texasul nu ne dezamăgeşte niciodată”.

Harta electorală a Texasului va fi modificată astfel încât votul democrat să fie diluat, o tehnică de manipulare electorală numită „gerrymandering”.

Aleşii democraţi, aflaţi în minoritate în parlamentul texan, au încercat cu greu să se opună. Ei au fugit din stat la începutul lunii august, refugiindu-se la Chicago sau New York, pentru ca cvorumul să nu fie atins. Plecarea lor a împiedicat republicanii să organizeze un vot asupra textului timp de mai bine de două săptămâni.

Citește și
judecator
Un judecător federal american a blocat o lege din Texas care impunea afişarea celor Zece Porunci în şcoli. Cum a motivat

Grupul democrat din Camera Reprezentanţilor din Texas a denunţat în special dorinţa republicanilor de a „reduce la tăcere alegătorii minorităţilor printr-un gerrymandering rasist”, considerând că noua hartă electorală diluează voturile electoratului afro-american şi hispanic, care, în majoritate, votează în mod tradiţional cu democraţii.

Din cei 38 de deputaţi ai Texasului în Congresul de la Washington, 25 sunt în prezent republicani. Casa Albă speră să ajungă la 30 anul viitor. În faţa acestei iniţiative texane, California, guvernată de democratul Gavin Newsom, a lansat demersuri pentru a riposta şi a-şi redesenă propria hartă, în favoarea democraţilor.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, Texas, congres,

Dată publicare: 23-08-2025 10:53

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Un bărbat din Texas a pledat vinovat după ce l-a ameninţat pe Facebook pe Donald Trump. „Nu voi rata
Stiri externe
Un bărbat din Texas a pledat vinovat după ce l-a ameninţat pe Facebook pe Donald Trump. „Nu voi rata"

Un bărbat din Texas a pledat vinovat după ce l-a ameninţat pe preşedintele SUA, Donald Trump, într-o postare pe Facebook înainte de vizita republicanului în acest stat în luna iulie, informează Departamentul de Justiţie, citat de EFE.

Un judecător federal american a blocat o lege din Texas care impunea afişarea celor Zece Porunci în şcoli. Cum a motivat
Stiri externe
Un judecător federal american a blocat o lege din Texas care impunea afişarea celor Zece Porunci în şcoli. Cum a motivat

Un judecător federal american a blocat miercuri o lege a statului Texas care impunea afișarea Celor Zece Porunci în fiecare sală de clasă din școlile publice.

Ciudatul în pampers a speriat două fetițe și a ajuns în arest: „Am nevoie de un schimb de scutec”. Primise deja interdicție
Stiri Virale
Ciudatul în pampers a speriat două fetițe și a ajuns în arest: „Am nevoie de un schimb de scutec”. Primise deja interdicție

Un ciudat din Texas, care a apărut în public purtând doar un scutec, a strigat după două fetițe care mergeau pe bicicletă și apoi le-a cerut să îl "schimbe" ca pe un bebeluș.

Recomandări
Imaginile dezastrului provocat de ciclonul mediteranean care a măturat România. Bilanțul morților după furtunile violente
Stiri actuale
Imaginile dezastrului provocat de ciclonul mediteranean care a măturat România. Bilanțul morților după furtunile violente

România a fost măturată, sâmbătă seară, de furtuni violente, care au făcut și victime. Două persoane au sfârșit tragic după acest episod de vreme severă.

Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”
Stiri externe
Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”

Donald Trump avertizează Rusia cu sancțiuni dacă nu apar progrese în direcția unei soluții pașnice în Ucraina, în timp ce Kremlinul anunță că nu există planuri pentru o întâlnire Putin–Zelenski.

Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu
Stiri Politice
Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Agenda oficială include întâlniri cu omologii moldoveni și participarea la evenimente culturale locale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 August 2025

02:18:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12