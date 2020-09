”Unchiul Armonie”, noul premier al Japoniei. Ce critici i se aduc: ”Este un nimeni”

Japonia are, de miercuri, un nou premier în locul lui Shinzo Abe, care s-a retras din funcţie din motive de sănătate.

Cel care îi succede este un vechi aliat al fostului premier şi a câştigat cu o majoritate covârşitoare alegerile interne din Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare în Japonia.

Misiunea lui nu este deloc una ușoară, mai ales că a treia economie a lumii dădea semne de "guturai" încă dinainte de pandemie.

Japonezii îi spun Unchiul Armonie, de când a avut onoarea, anul trecut, să anunțe numele noii ere imperiale, odată cu întronarea împăratului Naruhito.

Citește și Prima mașină zburătoare a fost fabricată de japonezi. Ce se întâmplă dacă se prăbuşeşte

Ca șef de cabinet, Yoshihide Suga a fost mâna dreaptă a premierului Shinzo Abe în ultimii 8 ani. Este practic clona lui Abe în mai toate privințele.

Noul premier împărtășește viziunea lui Abe asupra economiei, asupra pandemiei, dar și asupra rolului mai ferm și bine definit pe care ar trebui să-l preia Japonia în această parte a lumii.

Will Ripley, corespondent CNN Japonia: "Unde se deosebesc drastic cei doi politicieni este povestea personală a fiecăruia. Dacă Abe s-a născut pentru a fi premier, ca fiu și nepot al unei dinastii politice, a treia generație de șefi ai guvernului, Suga are rădăcini foarte umile. Este fiul unui cultivator de căpșuni și al unei profesoare. A avut multe slujbe neobișnuite, de pildă într-o fabrică de carton și o piață de pește".

Brad Glosserman, Centrul Universitar Tama: "Problema e că nimeni nu știe cu precizie cine este Suga cu adevărat, a lucrat numai în culise și încă nu are o imagine bine conturată în Japonia, o imagine în spatele căreia oamenii să se poată uni și mobiliza. În acest moment, pare mai degrabă o alegere care le-a fost impusă".

În vârstă de 71 de ani, Suga a anunţat că va continua strategia predecesorului său, care presupune o politică monetară ultra-relaxată, cheltuieli guvernamentale şi reforme, şi va urma o linie diplomatică centrată pe alianţa de securitate cu Statele Unite.

Provocări de lungă durată

Pe lângă problemele imediate, precum pandemia de coronavirus, noul premier nipon are în față și provocări de lungă durată, precum îmbătrânirea populației.

Will Ripley în dialog cu un expert:

"- Dată fiind lipsa lui de experiență în diplomație, cum va putea menține relațiile cu lideri precum Vladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump?

- Suga este un nimeni în politica internațională și va trebui s-o ia de la zero.

- Ce înseamnă asta pentru Japonia?

- E un mare prejudiciu, pentru că țara a câștigat enorm din diplomația lui Abe, inclusiv datorită longevității sale, nu a făcut pur și simplu figurație ci, cu cei 7 ani de continuitate, are cea mai lungă prezență în G7, cu excepția Angelei Merkel. Și-a câștigat o poziție solidă și e aproape imposibil să-i găsești un înlocuitor pe măsură".

Pe plan extern, Suga va trebui să mențină presiunea pe Phenian și să găsească un echilibru între contracararea agresivităţii maritime a Chinei şi interdependenţa economică dintre Tokyo şi Beijing.