În 1917, prin Tratatul Indiilor de Vest Daneze, Insulele Virgine au fost cumpărate de Statele Unite, inclusiv ceea ce avea să devină ulterior insula lui Jeffrey Epstein, relatează metro.co.uk.

Cu mai bine de un secol în urmă, SUA au plătit aproximativ 25.000.000 de dolari pentru Insulele Virgine ale SUA, care aparținuseră anterior Danemarcei.

O parte a acordului prevedea însă ca SUA să recunoască suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei.

Insulele Virgine ale SUA sunt formate din aproximativ 50 de insule – cele mai mari fiind St. Croix, St. John și St. Thomas.

Însă una dintre insulele mai mici, cunoscută acum drept Little St. James, a fost cumpărată de Jeffrey Epstein pentru echivalentul a 12,3 milioane de dolari în banii de astăzi. Ulterior, el a cumpărat și Great St. James în 2016 pentru 22 de milioane de dolari.

În timpul unei întâlniri de afaceri din 2012, Epstein a spus că Insulele Virgine ale SUA sunt „perfecte” datorită izolării lor.

Ulterior, procurorul general al Insulelor Virgine ale SUA le-a descris drept „ascunzătoarea și refugiul perfect pentru traficul de tinere și fete minore în scopuri de servitute sexuală, abuz asupra copiilor și agresiune sexuală”.

Un utilizator de pe X a observat: „Acordul din 1917 a fost un dezastru. Danemarca a folosit dorința SUA pentru Insulele Virgine pentru a ne forța să recunoaștem ‘suveranitatea’ lor asupra Groenlandei. Acum suntem blocați cu moștenirea Little Saint James, în timp ce China și Rusia privesc spre Arctica. Cumpărați-o acum sau o veți pierde pentru totdeauna.”

Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să cumpere Groenlanda, la mai bine de un secol după tratatul din 1917, pentru a securiza regiunea arctică împotriva amenințărilor rusești și chineze.

Controlul Groenlandei ar oferi unei națiuni un plus într-un coridor naval vital care leagă Oceanul Atlantic de Arctica.

Groenlanda, ținta SUA de dinainte de Trump

Trump urmărește insula încă din 2019, dar nu este primul președinte care și-a dorit-o.

SUA au încercat să o cumpere în 1846 și din nou în 1946 – pentru echivalentul a 970 de milioane de lire sterline – în contextul Războiului Rece.

În baza unui acord puțin cunoscut din perioada Războiului Rece, SUA au construit baza militară Thule Air Base într-un colț izolat al Groenlandei.

Cunoscută acum sub numele de Pituffik Space Base, baza găzduiește 150 de membri ai personalului, care monitorizează eventuale atacuri cu rachete balistice.

Motivele pentru care Groenlanda este atât de râvnită

Însă Groenlanda ascunde și numeroase resurse rare, dintre care 31 din cele 34 de materiale pe care Europa le consideră „critice” se găsesc acolo, ceea ce o face și mai atrăgătoare.

Pe lângă cobalt, nichel și cupru, insula este bogată și în aur, platină și diamante.

Multe dintre aceste metale sunt folosite la fabricarea bateriilor, vehiculelor electrice și a altor produse de înaltă tehnologie. De asemenea, ar putea exista și zăcăminte de petrol și gaze.

