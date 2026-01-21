Trump vrea să anexeze Groenlanda și a amenințat cu impunerea de tarife vamale aliaților europeni care se opun planului său.

Adunarea UE a dezbătut propuneri legislative privind eliminarea multor taxe vamale UE asupra mărfurilor americane, o parte esențială a acordului încheiat la Turnberry, Scoția, la sfârșitul lunii iulie, precum și menținerea taxelor vamale zero pentru, convenite inițial cu Trump în 2020. Propunerile necesită aprobarea parlamentului și a guvernelor UE.

Mulți parlamentari s-au plâns că acordul comercial este dezechilibrat, UE fiind obligată să reducă majoritatea taxelor de import, în timp ce SUA menține o rată generală de 15 %, potrivit Reuters. Cu toate acestea, anterior păreau dispuși să îl accepte, deși cu anumite condiții, cum ar fi o clauză de caducitate de 18 luni și măsuri pentru a răspunde la posibile creșteri ale importurilor din SUA.

Comisia pentru comerț a Parlamentului European urma să își stabilească poziția în cadrul voturilor din 26-27 ianuarie. Cu toate acestea, votul a fost amânat.

Președintele comisiei, Bernd Lange, a declarat miercuri într-o conferință de presă că noile amenințări tarifare au rupt acordul de la Turnberry, afirmând că acesta va fi suspendat până la noi dispoziții.

Cu toate acestea, înghețarea acordului riscă să-l supere pe Trump, ceea ce ar putea duce la creșterea tarifelor SUA. Administrația Trump a exclus, de asemenea, orice concesii, cum ar fi reducerea tarifelor la băuturile spirtoase sau oțel, până la intrarea în vigoare a acordului.

