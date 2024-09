Una dintre cele mai puternice țări din Europa nu mai acordă automat azil ucrainenilor. ”Protecția colectivă s-a terminat”

Astfel, începând de vineri, niciun ucrainean nu mai primeşte în mod automat azil, la care aveau dreptul de la invazia Ucrainei de către Rusia, la 24 februaerie 2022.

Autorităţile norvegiene numeau acest lucru ”protecţie colectivă”, care de-acum s-a terminat.

