UE a aprobat, cu ajutorul Ungariei, împrumutul de 90 de mld. de euro pentru Ucraina și a impus noi sancțiuni Rusiei

Uniunea Europeană a aprobat definitiv împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei şi a adoptat o nouă serie de sancţiuni împotriva Rusiei, după ridicarea unui veto al Ungariei, anunţă joi preşedinţia cipriotă a UE, relatează AFP.
”Impasul a fost ridicat”, a salutat pe X şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas. ”Economia de război a Rusiei se află sub o presiune tot mai mare, în timp ce Ucraina beneficiază de o susţinere majră”, a adăugat ea.
Ciprul, care deţine preşedinţkia semestrială a Consiliului European a anunţat că a lansat o procedură care urmează să permită efectuarea primelor plăţi din acest împrumut, care a fost blocat până în prezent de către Ungaria lui Viktor Orban.
Reacția lui Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se așteaptă ca țara să primească prima tranșă din împrumutul de ajutor în valoare de 90 de milioane de euro acordat de Uniunea Europeană fie la sfârșitul lunii mai, fie la începutul lunii iunie.
În cadrul unei conferințe de presă, Zelenski a subliniat că deblocarea împrumutului reprezintă „o prioritate”. Odată ce procesul de organizare a transferului împrumutului va fi stabilit și finalizat, Ucraina și Uniunea Europeană vor putea lucra la sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, în special împotriva sectorului energetic al acesteia, scrie agenția de știri Baha.
