UE a aprobat, cu ajutorul Ungariei, împrumutul de 90 de mld. de euro pentru Ucraina și a impus noi sancțiuni Rusiei

Stiri externe
Zelenski ursula von der leyen getty
Getty

Uniunea Europeană a aprobat definitiv împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei şi a adoptat o nouă serie de sancţiuni împotriva Rusiei, după ridicarea unui veto al Ungariei, anunţă joi preşedinţia cipriotă a UE, relatează AFP.

autor
Alexandru Toader

”Impasul a fost ridicat”, a salutat pe X şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas. ”Economia de război a Rusiei se află sub o presiune tot mai mare, în timp ce Ucraina beneficiază de o susţinere majră”, a adăugat ea.

Ciprul, care deţine preşedinţkia semestrială a Consiliului European a anunţat că a lansat o procedură care urmează să permită efectuarea primelor plăţi din acest împrumut, care a fost blocat până în prezent de către Ungaria lui Viktor Orban.

Reacția lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se așteaptă ca țara să primească prima tranșă din împrumutul de ajutor în valoare de 90 de milioane de euro acordat de Uniunea Europeană fie la sfârșitul lunii mai, fie la începutul lunii iunie.

În cadrul unei conferințe de presă, Zelenski a subliniat că deblocarea împrumutului reprezintă „o prioritate”. Odată ce procesul de organizare a transferului împrumutului va fi stabilit și finalizat, Ucraina și Uniunea Europeană vor putea lucra la sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, în special împotriva sectorului energetic al acesteia, scrie agenția de știri Baha.

Sursa: News.ro baha.com

Etichete: ue, imprumut, Ucraina, Ungaria, Rusia,

Dată publicare:

Citește și...
Stiri externe
Stiri externe
Stiri externe
Recomandări
Stiri Politice
Știri Actuale
Stiri Economice
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Aprilie 2026

49:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 23 Aprilie 2026

01:45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1 | Rolul hepatoprotecției în sănătatea cardiovasculară

31:09

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

