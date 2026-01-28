Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, miercuri, că, în jurul orei 10:05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eşuată, pe plaja din dreptul poligonului.

Obiectul a fost observat initial de mai multi tineri care alergau pe plajă. Unul dintre ei a sunat la 112 și imediat autoritățile au securizat zona. În urmă cu două zile o dronă a fost zărită plutind în derivă în apele mării, în aceeași zonă. Autoritățile spun că cel mai probabil obiectele au fost aduse atât de aproape de țărm de furtuna de pe mare din ultimele zile.

Un incident similar a avut loc, în august 2025, mina fiind descoperită pe plaja de la Vadu.

