Un ucrainean s-a infiltrat într-un apel Zoom cu recruți ruși și i-a amenințat: „Dacă veniți aici, vă voi ucide”. VIDEO

Un soldat ucrainean a intervenit într-un eveniment de recrutare militară organizat la o universitate din Rusia, spunându-le studenților că ar fi obligat să îi ucidă dacă s-ar înrola în armată.

Aura Trif

Într-un clip devenit viral, soldatul mascat apare într-un apel video, în timpul a ceea ce pare a fi o sesiune de promovare militară la Universitatea Agrară de Stat Kuban din Krasnodar, în sudul Rusiei.

Îmbrăcat cu cagulă, echipament de camuflaj și ochelari de soare, acesta se prezintă inițial drept membru al unității de elită rusești de drone „Rubicon” și începe să povestească despre „operatorii ruși de drone eroici”. Apoi renunță brusc la această identitate și dezvăluie că este ucrainean, afirmând că îi va ucide pe cei care se vor înrola, relatează The Telegraph.

„Sunt, într-adevăr, un soldat, dar nu unul rus”, spune el. „Sunt ucrainean. Și vreau să vă spun asta: Doamne ferește să veniți aici, pentru că nu voi avea de ales și va trebui să vă ucid, pe fiecare dintre voi care semnează un contract. Linia frontului nu s-a mișcat de patru ani. Este înghețată”, adaugă el, susținând că invazia Rusiei în Ucraina a creat „un cimitir cât două țări”.

„Și, sincer, fiecare persoană care pune piciorul pe pământ ucrainean — îi vom ucide pe toți”, mai spune acesta.

La scurt timp după aceste declarații, conexiunea pare să fie întreruptă de personalul universității, dar nu înainte ca soldatul să avertizeze că „toate fețele voastre sunt înregistrate”.

Potrivit United24 Media, un site de știri afiliat statului ucrainean, acțiunea ar fi fost coordonată de serviciile de informații ucrainene. Soldatul neidentificat nu este primul ucrainean care scoate la iveală vulnerabilități ale securității digitale ruse în această săptămână.

Luni, Evgheni Volnov, un comediant ucrainean, a publicat un clip în care apare infiltrându-se într-un apel video privat al unor oficiali ruși de rang înalt.

În cadrul unei ședințe a Ministerului rus al Industriei și Comerțului, oficialii se plângeau că aproximativ „90%” dintre componentele electronice pentru dronele Moscovei provin din străinătate.

„Pur și simplu nu sunt produse în Rusia”, s-a plâns un oficial, în timp ce altul a adăugat: „Până și plasticul este acum chinezesc, nu-i așa? Pentru că nu există plastic rusesc.”

Volnov și-a dezvăluit apoi prezența în apel amenințând participanții: „Toate fețele voastre sunt înregistrate, așa că aveți grijă. Tu, cel chel, primul.”

Universitățile, obligate să recruteze studenți

Potrivit analiștilor, Moscova a intensificat recrutarea din universități pentru forțele sale de sisteme fără pilot încă din ianuarie.

Conform jurnalistei ruse Farida Rustamova, universitățile ar fi primit cote de aproximativ 2% din numărul studenților pentru recrutarea militară.

Campanii de recrutare au fost desfășurate în sute de campusuri universitare, unele organizând „zile dedicate dronelor”, iar pereții sălilor de curs au fost acoperiți cu afișe și pliante care promovează locuri în aceste unități.

Studenților li s-au promis salarii de la 7 milioane de ruble anual (aproximativ 69.000 de lire sterline) pentru a deveni operatori de drone, precum și scutirea de taxe pentru restul studiilor.

Există relatări potrivit cărora studenți cu rezultate slabe, credite insuficiente sau aflați în pericol de exmatriculare au fost abordați de universități cu oferte de a le proteja sau restabili statutul academic în schimbul semnării unui contract.

Ce li se promite studenților

Recruților li se spune că vor servi în siguranță, departe de linia frontului, și că pot pleca după un an. În realitate, operatorii de drone — considerați unele dintre cele mai valoroase ținte din război — sunt vânați sistematic de ambele părți, iar contractele militare sunt, în mod implicit, pe durată nedeterminată.

Unele organizații pentru drepturile omului au documentat cazuri în care soldați ruși, cărora li s-au promis roluri în spatele frontului, au fost trimiși ulterior în prima linie.

Un rector al unei universități din Kazan le-ar fi spus studenților care au picat examenele că „țara încă crede în voi”, potrivit publicației independente Groza.

„Noua armată va fi formată din studenți care nu mai pot fi considerați studenți. Asta înseamnă voi”, le-ar fi transmis acesta.

Totuși, bloggerul pro-război Aleksandr Vaskovski susține că campania de recrutare a atras până la 2.000 de studenți, mult sub zecile de mii prevăzute de cote.

El a declarat: „Mai puțin de două mii de studenți au semnat contracte, în ciuda întâlnirilor în masă cu militari, a prelegerilor și a eforturilor de distribuire a materialelor de promovare.

Acești două mii de studenți au fost recrutați dintre cei care aveau deja probleme academice și riscau exmatricularea.”

Sursa: The Telegraph

