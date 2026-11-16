Bărbatul se pregătea să urce la bordul unui feribot cu destinația Barcelona, însă a fost oprit de autorități în portul Porto Torres. Descoperirea i-ar putea aduce o amendă de până la 3.000 de euro, întrucât legislația italiană interzice inclusiv colectarea nisipului și a scoicilor în scop personal, relatează Il Messaggero.

Turistul a fost depistat în urma unui control efectuat de reprezentanții Agenției Vămilor și Monopolurilor (ADM), împreună cu personalul de securitate al Autorității Portuare din Sardinia.

În portbagajul mașinii au fost găsite mai multe recipiente care conțineau aproximativ zece kilograme de nisip marin, colectat de pe diferite plaje ale insulei.

Un detaliu le-a atras atenția autorităților: fiecare recipient era etichetat cu numele plajei de unde fusese luat nisipul. Astfel, anchetatorii au putut identifica proveniența materialului colectat de turist.

Ce lege a încălcat turistul și cât este amenda

Bărbatul a fost acuzat de încălcarea Legii regionale din Sardinia nr. 16 din 28 iulie 2017, care reglementează activitățile turistice și protejează patrimoniul natural al insulei.

Actul normativ interzice colectarea, deținerea și comercializarea nisipului, pietricelelor și scoicilor fără autorizație. Interdicția se aplică inclusiv în cazul persoanelor care iau aceste materiale pentru uz personal, fără intenția de a le vinde.

Cei care încalcă legea riscă amenzi administrative cuprinse între 500 și 3.000 de euro.

Cele aproximativ zece kilograme de nisip confiscate au fost preluate de birourile vamale din Porto Torres, unde au fost depozitate în custodia autorităților.

În perioada următoare, în colaborare cu instituțiile competente, vor fi organizate operațiuni pentru returnarea materialului pe plajele de unde a fost colectat.

Măsura urmărește protejarea ecosistemelor de coastă și a dunelor de nisip, elemente naturale importante pentru menținerea echilibrului mediului marin.

Cazul readuce în atenție regulile stricte din Sardinia privind protejarea plajelor. Chiar și o cantitate aparent neînsemnată de nisip sau câteva scoici luate ca suvenir pot atrage sancțiuni atunci când sunt încălcate prevederile legale.