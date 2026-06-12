Așa că au anunțat această măsură, de-a dreptul bizară. Vor să interzică oamenilor să-și aducă umbrelele pe plajele de pe coasta de sud-est a insulei. Singurii exceptați de la regulă vor fi copiii până în 10 ani și vârstnicii.

Măsura a stârnit o mulțime de reacții în mediul online.

„Ca să pun o umbrelă, trebuie să închiriez un copil?” - a postat un turist, pe Facebook. Autoritățile explică decizia prin necesitatea protejării unui habitat natural sensibil, care a trecut recent și printr-un incendiu de proporții.