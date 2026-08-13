Tragedia s-a produs pe 9 august, iar tânărul s-ar fi prăbușit imediat după ce a fost electrocutat, scrie The Sun.

Un polițist responsabil de regiunea mai largă a Mării Egee a declarat pentru The Irish Sun că adolescentul nu a mai putut fi salvat.

„A murit în duș în urma unei electrocutări. În mod evident, a existat o problemă la instalația electrică. Totul s-a întâmplat instantaneu”, a declarat polițistul.

Imediat după tragedie, autoritățile au cerut intervenția unui expert pentru verificarea instalației electrice din casa de piatră în care familia era cazată.

Casa în care s-a produs tragedia, verificată de experți

Anchetatorii se concentrează acum asupra instalației electrice a locuinței închiriate, o casă veche de pe insulă.

O sursă apropiată anchetei susține că instalația nu ar fi fost modernizată de zeci de ani, deși imobilul avea un certificat actualizat.

„Din câte se pare, instalația electrică nu fusese modernizată din 1970, deși casa avea un certificat actualizat, așa că verificăm și acest aspect. Tabloul electric nu avea o siguranță care ar fi putut preveni supratensiunea”, a declarat sursa.

Familia va putea, la rândul său, să desemneze un expert tehnic care să participe la anchetă.

Tragedia este cu atât mai dureroasă pentru localnici cu cât familia era cunoscută în Kimolos și obișnuia să viziteze insula în mod regulat.

„Erau foarte îndrăgiți în Kimolos, veneau aici în mod regulat. Au legături cu Grecia, mama lui este originară din Kimolos”, a declarat polițistul.

Cu mai puțin de 1.000 de locuitori, mica insulă a fost puternic afectată de tragedie. Oficialii locali au descris cazul drept unul „fără precedent”.

Primarul Kostas Vendouris a spus că localitatea este „în doliu și în stare de șoc”.

Un alt localnic a transmis un mesaj sfâșietor despre familia adolescentului.

„Mama băiatului este devastată, la fel și tatăl său. Nimeni nu se așteaptă să își piardă copilul într-un asemenea mod. Este ceva fără precedent”, a spus acesta.

Autopsia urma să stabilească exact cauza morții

O autopsie urma să fie efectuată asupra trupului adolescentului la un spital din Pireu, în apropiere de Atena.

Potrivit unor surse din cadrul spitalului, cauza probabilă a decesului este un stop cardiac provocat de electrocutare.

Ancheta oficială continuă, iar autoritățile verifică în special instalația electrică a imobilului pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

După finalizarea autopsiei, familia este așteptată să revină în Irlanda. Acolo, rudele și prietenii adolescentului îi vor putea aduce un ultim omagiu.