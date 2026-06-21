”La data de 21 iunie a.c., la ora 18.13, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a fost sesizat, prin S.N.U.A.U. 112, că două persoane s-ar fi electrocutat în incinta unui ştrand din staţiunea Băile Felix, judeţul Bihor. La faţa locului s-au deplasat cu operativitate poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Băile Felix, care au identificat persoanele ca fiind două minore, de 9, respectiv 11 ani, ambele din municipiul Oradea, judeţul Bihor”, a transmis, duminică seară, ISU Bihor.

Cum s-a petrecut incidentul

Din primele investigaţii efectuate de poliţişti a rezultat că, în timp ce se afla într-un spaţiu amenajat cu jocuri de divertisment din incinta ştrandului, fata de 9 ani, aflată împreună cu părinţii săi, ar fi utilizat un simulator de motocicletă, care funcţiona pe bază de fise, moment în care ar fi suferit un şoc electric la nivelul unei mâini.

”Minora de 11 ani ar fi intervenit pentru a o ajuta să coboare de pe acesta, apoi minora de 9 ani ar fi căzut de pe aparat. În urma evenimentului, minorele de 9 şi 11 ani au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale şi efectuarea unor investigaţii de specialitate”, a mai transmis sursa citată.

Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Staţiunii Băile Felix continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

De asemenea, poliţiştii au informat reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor şi ai Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor, în vederea efectuării verificărilor conform competenţelor legale.