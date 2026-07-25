Ei au adăugat că linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor electrice şi funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi, iar electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, cât şi prin apropierea la o distanţă periculoasă, prin formarea unui arc electric, relatează News.ro.

Reprezentanţii CFR au anunţat că un incident grav s-a produs, sâmbătă, pe linia Dragoş Vodă - Ciulniţa, judeţul Călăraşi, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa, în urma apropierii neautorizate de instalaţiile electrice feroviare.

”La ora 10:21, sistemele de monitorizare au indicat ocuparea unui circuit de cale pe firul II, în zona Dragoş Vodă. Ulterior, la ora 10:56, mecanicul unui tren, care circula pe firul I, pe relaţia Ciulniţa – Dragoş Vodă, a comunicat prezenţa echipajelor de Poliţie şi Ambulanţă pe firul II, la km 98+300. Potrivit primelor informaţii transmise prin serviciul unic de urgenţă 112, un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, care se deplasa către un loc de pescuit, s-a electrocutat după ce undiţa pe care o transporta a atins firele liniei de contact”, au transmis reprezentanţii CFR.

Echipajele de intervenţie au ajuns la faţa locului pentru a-i acorda bărbatului îngrijiri medicale.

Reprezentanţii CFR au avertizat că electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, dar şi prin formarea unui arc electric.

”Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor electrice şi funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi. Electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, cât şi prin apropierea la o distanţă periculoasă, prin formarea unui arc electric”, au mai transmis reprezentanţii CFR.

Ei au subliniat că riscul este major în cazul ridicării sau transportării unor obiecte lungi în apropierea liniilor electrificate, precum undiţe, scări, tije, bare metalice ori alte obiecte care se pot apropia de instalaţiile aflate sub tensiune.