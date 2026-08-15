🚨 DAÑÓ PAMPA DEL LEONCITO CON SU CAMIONETA 🚙 Un conductor mendocino ingresó con su vehículo a un sector restringido de Pampa del Leoncito, en Calingasta, San Juan, y provocó importantes daños en el terreno. 🌱 Las huellas dejadas por la camioneta alcanzaron unos 25… pic.twitter.com/z2OQeLqTcL

Pampa del Leoncito, o câmpie lungă de 12 kilometri și lată de 3 kilometri, alcătuită din nămol și argilă, a fost grav deteriorată din cauza imprudenței unui șofer, potrivit RTVE.

Ceea ce un turist neatent ar putea considera o simplă eroare de orientare este considerat de experți un dezastru ecologic care va avea nevoie de un secol pentru a se reface. În acest context, purtătorul de cuvânt al Greenpeace Spania, Miguel Ángel Soto, a fost categoric, descriind incidentul drept un „veritabil act de agresiune” într-un spațiu în care intervenția umană ar trebui să fie „complet exclusă”.

Incidentul s-a produs când Agustín Añó, un medic nefrolog în vârstă de 46 de ani, a decis să înainteze 1,5 kilometri cu camioneta sa Toyota Hilux într-o zonă cu acces strict restricționat. Terenul, aparent solid, dar devenit periculos de umed din cauza fenomenului El Niño, a făcut ca vehiculul să se împotmolească.

În încercarea disperată de a ieși, șoferul a făcut manevre care au adâncit urmele până la 25 de centimetri, lăsând o amprentă care, potrivit Universității din San Juan, va persista dincolo de secolul al XXII-lea.

Un laborator natural sub asediu

Pentru a-i ajuta pe oamenii din Spania să înțeleagă caracterul delicat al acestui mediu, Miguel Ángel Soto subliniază că avem de-a face cu un „spațiu foarte vulnerabil și foarte sensibil”. Pampa del Leoncito funcționează ca „un bazin endoreic, o câmpie fără ieșire la mare”, unde acumularea sedimentelor și a apei creează ceea ce Soto descrie drept un „adevărat laborator natural”.

În acest colț din San Juan, microorganismele, bacteriile, plantele și animalele coexistă într-un „ecosistem foarte aparte”, care a fost modificat ireversibil de tracțiunea mecanică.

Soto face o paralelă directă cu geografia Spaniei pentru a ilustra gravitatea situației. În ciuda diferențelor uriașe de dimensiune, acest „Barreal Blanco” are caracteristici comune cu depresiunile închise precum laguna Fuente de Piedra din Málaga, laguna Gallocanta din Zaragoza sau laguna El Hito din Cuenca.

În toate aceste zone, sedimentarea progresivă și salinizarea creează un strat de vegetație care nu poate rezista impactului activității umane. „Cu siguranță, circulația autovehiculelor nu este permisă în Gallocanta sau Fuente de Piedra”, a declarat purtătorul de cuvânt, subliniind cât de „deplorabil” este faptul că astfel de incidente au loc în zone protejate.

Geologia timpului oprit

Procesul prin care natura nivelează terenul în zonele aride nu urmează un ritm uman, ci unul geologic. Spre deosebire de zonele umede europene, unde ploile frecvente redistribuie sedimentele, climatul din San Juan este extrem și arid. Lipsa precipitațiilor înseamnă că apa nu are forța necesară pentru a umple șanțurile adânci. O urmă în Barreal Blanco este, literalmente, o cicatrice în timp.

Importanța acestei zone pentru Argentina este triplă: științifică, turistică și sportivă. Cerul său, lipsit de poluare luminoasă, găzduiește observatoare astronomice de ultimă generație, în timp ce suprafața netedă este una dintre cele mai importante destinații din lume pentru navigația terestră cu vele, unde vehiculele cu vele alunecă datorită vânturilor constante din Anzi.

O suprafață accidentată, marcată de anvelope, distruge pista naturală care face posibil acest sport și modifică peisajul care atrage vizitatori din întreaga lume.

O recuperare de opt milioane de pesos

Problemele juridice și logistice sunt abia la început. Primarul din Calingasta a confirmat că mașina este în continuare împotmolită și se află sub paza Jandarmeriei Naționale pentru a preveni actele de vandalism.

Scoaterea vehiculului în acest moment ar deteriora și mai mult terenul deja umed. Variantele sunt să se aștepte până în vara din emisfera sudică — între decembrie și martie — pentru ca terenul să-și recapete fermitatea sau să se efectueze o operațiune de recuperare aeriană cu un elicopter, al cărei cost este estimat între 8 și 8,5 milioane de pesos argentinieni — aproximativ 4.500-5.000 de euro la cursul de schimb actual.

Justiția din San Juan nu pare dispusă să lase această faptă nepedepsită. Judecătorul de pace a aplicat deja amenzi de un milion de pesos — aproape 600 de euro — altor turiști care au făcut cercuri cu mașinile în zonă, însă, în acest caz, se urmărește trecerea dosarului în sfera penală pentru daune agravate aduse mediului.

În timp ce dezastrul ecologic are ecou în presa internațională, autoritățile argentiniene din străinătate rămân prudente. Ambasada Argentinei în Spania, contactată de RTVE News în legătură cu acest caz, a răspuns că „nu avem alte comentarii”, iar apoi a îndrumat solicitările către „autoritățile provinciale”, în cazul în care „sunt necesare informații suplimentare”.

Pentru moment, Barreal Blanco așteaptă în tăcere ca timpul — acel secol de așteptare prezis de experți — să înceapă să șteargă aroganța umană imprimată pe suprafața sa de argilă.