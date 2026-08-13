Autoritățile au în plan aproape 250 de centre pentru copii mici dintre care 110 sunt finanțate cu fonduri europene.

Noile locuri sunt așteptate atât de părinți, cât și de cei care vor să se angajeze în unitățile construite, după standarde moderne.

La Măneciu, în județul Prahova, creșa de stat inaugurată la începutul acestui an va găzdui, cel mai probabil de la iarnă, 110 copii. Este prima de acest fel din zonă.

Altfel, Miriam, care tocmai a împlinit 2 ani, ar fi rămas în grija bunicii.

Adina Maria Jercan, mamă: ”Chiar ne doream să se înființeze o creșă ca să putem sta liniștiți. Socializează cu copiii, învață lucruri noi, devine mai independentă”.

Auraș Dragomir, primar Măneciu: ”Vom face criterii de selecție și vor fi mai multe solicitări decât cele 110 locuri care sunt în această creșă”.

Unitatea are 11 săli de clasă, sală de mese, bucătărie, cabinet medical și loc de joacă. Pe lângă numărul mare de părinți interesați să își trimită copiii la creșă, mulți localnicii vor să lucreze aici.

Marian Bratu, director Colegiul Ferdinand I Măneciu: ”Avem foarte multe solicitări de la nivelul comunității plecând de la paznic, fochist până la îngrijitor și asistenți. Pentru fochist până la momentul ăsta avem între 8 și 10 CV-uri depuse deja”.

Și în București, într-una dintre cele mai aglomerate zone, a fost finalizată a doua creșă de stat din ultimii aproape 50 de ani.

În spatele meu este o creșă inaugurată luna aceasta, în sectorul 6 din Capitală. Are o capacitate de 60 de locuri, șase dormitoare și șase locuri de joacă plus 700 de metri pătrați de spații verzi. Clădirea beneficiază și de panouri fotovoltaice și solare, pentru ca factura la energie să fie cât mai scăzută. În total, investiția s-a ridicat la 30 de milioane de lei, iar jumătate din fonduri sunt din PNRR.

Pentru că noile clădiri să poată funcționa, este nevoie și de personal. Guvernul urmează să deblocheze săptămâna aceasta 768 de posturi pentru 34 de unități.

Cseke Attila, ministrul interimar al Dezvoltării: ”Programul guvernamental de construcție de creșe are 247 de creșe din care 110 cu fonduri PNRR, care se finalizează în această lună și celelalte - de la bugetul de stat”.

Unitățile finanțate cu fonduri europene ar trebui să asigure, în total, până la 4.500 de locuri pentru copiii sub 3 ani. Cererea pentru creșe este însă mult mai mare decât locurile oferite în cele circa 600 de unități de stat și independente.

Potrivit Ministerului Educației, numărul copiilor înscriși în creșe s-a dublat de la 17.400 la peste 35.000, arată datele disponibile anul trecut. Însă accesul rămâne inegal: peste 90% dintre copii sunt în creșe din mediul urban.