Experții avertizează că arșița și seceta generată de aceasta, ar putea arde un procent din produsul intern brut al întregii Uniunii Europene, în 2026. Asta echivalează cu aproximativ 180 de miliarde de euro.

Incendiile de vegetație rămân un pericol imediat în multe locuri din Europa. Cu solul uscat și fără semne că ar urma precipitații semnificative, autoritățile din țări ca Muntenegru, Spania, Marea Britanie și Franța rămân în stare de alertă ridicată din cauza focarelor existente sau a riscului izbucnirii unora noi.

Andy Burnham, prim-ministru Marea Britanie: ”Riscul major, în ceea ce privește pericolul pentru regiuni extinse din întreaga țară, îl reprezintă incendiile de vegetație. Există recomandări adresate populației de aici să nu folosească grătare de unică folosință. Măsurile care restricționează comercializarea cu amănuntul a acestor grătare de unică folosință vor fi extinse”.

Meteorologii din Regatul Unit estimează că mercurul din termometre ar putea urca până la 38°C în centrul și sud-estul Angliei, ceea ce ar putea transforma ziua de astăzi în cea mai fierbinte zi a anului.

Kwiyeon Ha, The Associated Press: ”Aici, la Londra, parcurile și spațiile verzi au devenit zone de uscăciune și pline de praf din cauza lipsei precipitațiilor”.

Peste două treimi din suprafața Anglia se află acum oficial în secetă, după cea mai secetoasă lună iulie de când există înregistrări, în urmă cu aproape două secole.

Din cauza secetei care a pus stăpânire și pe Spania, preţul uleiului de măsline a explodat cu 53% în ritm anual, pentru luna august. Preţurile au crescut atât de mult încât hoţii au început să vizeze presele de ulei din sudul Spaniei, iar supermarketurile au început să pună etichete de securitate pe sticle.

Automat au crescut la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni şi costurile pregătirii unei porţii de paella, unul dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria tradiţională spaniolă,

Bloomberg calculează un așa numit indice lunar paella, pe baza datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică din Spania. Creşterea cu 18,3% din august vine după un avans de 15% în iulie.

Seceta provoacă pierderi considerabile culturilor agricole de pe întreg continentul, de la cartofii din Țările de Jos până la porumbul din Bosnia și strugurii din Italia.

Hendrik Jan ten Câte, fermier: ”Culturile s-au deteriorat, până în punctul în care aproape toată vegetația a dispărut de pe câmp. Din cauza aceasta, suntem nevoiți să recoltăm cartofi mult mai puțini și mai mici. Mulți abia dacă au jumătate din dimensiunea normală, adică 5 -6 centimetri. E prea puțin să fie folosiți pentru preparare cartofilor prăjiți”.

O bancă olandeză axată pe sustenabilitate a publicat o analiză potrivit căreia valurile de căldură și seceta ar putea reduce produsul intern brut al Uniunii Europene cu 1% în 2026, echivalentul a aproximativ 180 de miliarde de euro.