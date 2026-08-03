Recordul a fost deținut timp de 306 ani de Colin Maclaurin (1698–1746), care avea 19 ani când a devenit profesor., scrie People.

Thomas este cu 16 zile mai tânăr decât deținătoarea recordului pentru cea mai tânără profesoară universitară din lume, Alia Sabur, care avea 18 ani și 362 de zile când a devenit profesoară, în 2008. În august 2023, Nathan Thomas a început să predea cursul COP 2270: C pentru ingineri unor studenți de aceeași vârstă cu el, la Miami Dade College, potrivit comunicatului GWR.

„Odată ce ești în acel mediu, toți sunt acolo din același motiv: să învețe”, a declarat Thomas, în prezent în vârstă de 21 de ani, pentru GWR. „Vârsta nu contează cu adevărat.”

„Mă concentrez doar pe a-mi face treaba cât mai bine și pe a-i ajuta pe studenți în orice mod pot”, a continuat el. „Dacă cineva este dispus să depună efort, asta este tot ce contează pentru mine.”

În calitate de profesor calificat, Thomas este responsabil de predarea unor concepte complexe de informatică și programare.

„Sunt mândru că face parte din echipa noastră”, a declarat Manny Perez, decanul Facultății de Inginerie, Tehnologie și Design, pentru publicația The Reporter a Miami Dade College. „Ori de câte ori ai ocazia să cunoști o persoană precum Nathan, îți dai seama că este cineva cu totul special... cineva care poate reprezenta o sursă de inspirație pentru studenții noștri.”

Thomas avea doar 10 ani când s-a înscris simultan la Miami Dade College, înainte de a se transfera, la 14 ani, la Florida International University. În următorii patru ani, și-a obținut atât diploma de licență, cât și pe cea de master în inginerie electrică, ambele cu distincții.

Cine este tânrărul profesor

Provenind dintr-o familie de ingineri, Thomas spune că matematica i s-a părut întotdeauna firească, iar acest lucru i-a stârnit interesul pentru domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică).

„Mama avea un talent aparte de a face lucrurile să pară simple chiar și atunci când nu erau, iar cred că asta m-a influențat mai mult decât mi-am dat seama la vremea respectivă”, a declarat el pentru GWR.

„Cel mai mult îmi place la predare momentul în care vezi cum un student înțelege ceva. Poți observa aproape în timp real când un concept care părea imposibil cu câteva minute înainte începe, dintr-odată, să aibă sens”, a continuat Thomas.

În prezent, Thomas predă cursuri online, în timp ce urmează studiile la Facultatea de Drept a Universității din Miami, unde intenționează să obțină titlul de Juris Doctor în 2028. El își propune să lucreze în domeniul dreptului proprietății intelectuale, cu accent pe tehnologiile și disciplinele STEM.