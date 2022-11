Un TAB care seamănă cu unul românesc, surprins pe frontul din Ucraina. Cum arată blindatul | FOTO

Un TAB-71M a fost imortalizat în Ucraina de unul dintre corespondenții angenției de presă turce Anadolu, afirmându-se ca blindatul a fost furnizat Ucrainei de „România, Croația sau Moldova”.

În scurt timp de la publicarea sa, pe 18 noiembrie, fotografia a fost distribuită în masă pe rețelele de socializare. De exemplu, pe contul de Twitter Oryx, care are 388.000 de urmăritori, au fost enumerate cele trei state din care ar putea proveni blindatul.

Mai mult, și un cunoscut jurnalist din domeniul apărării din Asia a preluat postarea cu TAB-ul, remarcând că „Interesant. Pare a fi un TAB-71M ucrainean (BTR-60PB modificat în România)”.

Un alt cont viral de pe Twitter, NOELreports, care prezintă reportaje din zonele de conflict, în special din Ucraina, a preluat imaginea cu blindatul și a menționat: „Transportoare blindate TAB-71M au fost reperate pentru prima dată în Ucraina. Acest lucru a fost raportat de grupul analitic Oryx. Aceasta este versiunea românească a BTR-60PB. Nu se știe câte echipamente a primit armata ucraineană și de la cine anume”.

TAB-71M armored personnel carriers were spotted for the first time in Ukraine. This was reported by the Oryx analytical group. This is the Romanian version of the BTR-60PB. It is unknown how many pieces of equipment the Ukrainian military received and from whom exactly. pic.twitter.com/x94IdpeErH