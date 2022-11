Rușii omoară cu rachete civili ucraineni, dar acuză trupele Kievului de crime de război

Rușii continuă să lanseze atacuri asupra unor localități. Într-unul dintre cazuri, cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața după ce o casă a fost distrusă de o rachetă.

Ambele tabere se acuză reciproc de crime de război. Recent, mai mulți soldați ruși care se predaseră și-au pierdut viața într-un incident care s-a petrecut în estul țării.

Moscova îi acuză pe ucraineni că ar fi ucis cu sânge rece câțiva inamici capturați în timpul luptelor din estul țării. În imaginile apărute pe internet apar soldați ruși întinși la pământ și alții care ies dintr-o ascunzătoare și se predau. La un moment dat, unul dintre ruși apare în cadru și trage asupra ucrainenilor.

Nouă civili uciși după ce o rachetă rusească a distrus o casă

Soldații ucraineni răspund instantaneu și în schimbul de focuri sunt uciși și rușii care se predaseră. Incidentul a avut loc în localitatea Pavlivka din regiunea Zaporojie, unde se duc lupte grele între armata ucraineană și mercenarii din gruparea Wagner.

În acest timp, rușii continuă bombardamentele asupra zonelor rezidențiale. În localitatea Vilniansk, din estul Ucrainei, nouă oameni și-au pierdut viața după ce o rachetă rusească a făcut una cu pământul o clădire în care locuiau patru familii. Printre victime, și un băiețel de 12 ani.

Localnic: ”Dormeam, era în jurul orei 3 dimineața. M-am trezit, bineînțeles... Se pare că au fost trei explozii”.

Localnic: ”Acolo era o casă cu patru familii. Două locuiau la etaj, alte două erau la parter”.

Oleksandr Motornyi: ”Atunci când rușii spun în mod repetat că ei nu terorizează și nu distrug infrastructura și clădirile rezidențiale din Ucraina, uitați-vă aici în spate, ca să vedeți cât valorează aceste cuvinte. Până azi-noapte, aici era o clădire rezidențială cu două etaje. Timp de peste 10 ore, salvatorii și poliția au căutat trupurile locuitorilor prin ruine”.

În Mariupolul ocupat de ruși la finalul unui asediu sângeros, mii de oameni au fost îngropați în morminte fără nume, la marginea orașului. În fiecare zi, tot mai mulți oameni merg la spital ca să li se ia sânge, cu speranța că probele ADN îi vor ajuta să-și găsească rudele dispărute.

Viktor Orban cere armistițiu și negocieri de pace

Natalya Lyashko: ”Îl caut pe vărul meu. A dispărut pe 5 aprilie. Îl căutăm pentru că a dispărut, salvatorii au fost la el acasă și nu l-au găsit acolo. Sperăm din tot sufletul că e în viață, dar șansele sunt infime. O să continuăm să-l căutăm”.

Chiar și acum, la 6 luni de la încheierea asediului, autoritățile de ocupație încă mai descoperă cadavre în ruinele orașului.

Elnur Guseinov, Head of the Mariupol Department of Forensic Medical Examination: ”Găsim pe câte cineva în fiecare zi. Atunci când se întâmplă asta, documentăm totul, avem un protocol de identificare în funcție de criteriile căruia identificăm rudele. După asta, ele vin la noi pentru un certificat de deces. Vin tot mai mulți oameni aici în fiecare zi, găsim victime noi și continuăm să le identificăm”.

Pentru a doua zi la rând, premierul maghiar Viktor Orban, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin, a atras atenția asupra riscurilor economice și de securitate care amenință regiunea, câtă vreme continuă războiul din Ucraina.

Viktor Orban: ”Vulnerabilitatea, pericolele au fost demonstrate cu certitudine de ceea ce s-a întâmplat (în Polonia). E nevoie de armistițiu, de negocieri de pace. Dacă vom continua așa, dacă Europa se consideră implicată și participantă la război, atunci va fi atrasă tot mai adânc în acest conflict și pericolul pe care îl înfruntăm va fi tot mai acut”.

Americanii rămân fără arme pe care să le trimită Ucrainei și vorbesc despre negocieri de pace

În acest context din ce în ce mai complicat, șeful marelui stat major al armatei americane a readus în discuție eventualele negocieri de pace.

Gen. Mark Milley, Chairman, Joint Chiefs of Staff: ”Iarna se face foarte frig în Ucraina. Iar tendința naturală pentru operațiunile tactice e să încetinească. Și, dacă pe front luptele într-adevar încetinesc, atunci s-ar deschide poate o fereastră pentru o soluție politică, ori măcar pentru începutul discuțiilor în direcția asta”.

Pe măsură ce se instalează iarna, Statele Unite își epuizează unele sisteme de arme și muniție de ultimă generație disponibile pentru a fi trimise Kievului, au declarat pentru CNN trei oficiali americani.

După 9 luni de ajutoare militare livrate în ritm susținut, chiar dacă au mărit semnificativ producția, fabricile de armament de peste ocean au dificultăți în a ține pasul cu cererea. Există îngrijorare cu privire la muniția de artilerie de 155 mm, rachetele antiaeriene Stinger, dar și rachetele antitanc portabile Javelin. Pentagonul dă, totuși, asigurări că asistența militară va continua.

Dată publicare: 19-11-2022 09:42