Un stat vrea ca drumul lui Vladimir Putin spre Budapesta sa îi fie blocat, dacă nu oprește războiul din Ucraina

Vladimir Putin ar trebui să aibă dreptul să călătorească în Uniunea Europeană numai dacă acceptă un armistițiu necondiționat, a declarat ministrul de externe al Franței.

În încercarea de a impune condiții pentru discuțiile dintre președintele rus și Donald Trump în Ungaria, Jean-Noël Barrot, ministrul de externe al lui Emmanuel Macron a sugerat că întâlnirea ar trebui permisă numai dacă ar duce la un armistițiu garantat cu Ucraina, notează The Telegraph.

„Este util ca autoritățile americane să continue discuțiile cu oficialii ruși”, a declarat Jean-Noël Barrot în marja unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE la Luxemburg.

„Cu toate acestea, să fim clari: prezența lui Vladimir Putin pe teritoriul Uniunii Europene are sens numai dacă duce la stabilirea unui armistițiu imediat și necondiționat.”, a mai adăugat ministrul.

El a afirmat, de asemenea, că este logic ca Putin să oprească invazia Ucrainei, deoarece a reușit să cucerească doar „un procent” din teritoriul acesteia în peste trei ani de luptă.

Atitudinea schimbătoare a lui Donald Trump, motiv de îngrijorare pentru europeni

Există temeri tot mai mari Donald Trump va face presiuni asupra lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, pentru ca acesta să accepte termenii oricărui acord de pace încheiat între președintele SUA și Putin la Budapesta în următoarele săptămâni.

Budapesta a fost propusă ca locație deoarece Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, este considerat cel mai apropiat aliat european al Kremlinului, în ciuda faptului că țara sa este membră atât a UE, cât și a NATO.

Putin va trebui probabil să facă un zbor de opt ore peste Turcia, Marea Mediterană și Marea Adriatică înainte de a ateriza la Budapesta, deoarece este puțin probabil ca avionul președintelui rus să fie binevenit pe teritoriul altor state membre ale UE, cum ar fi Polonia.

Înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, liderii europeni fac eforturi să-și demonstreze sprijinul pentru Volodimir Zelenski și Ucraina. Keir Starmer va găzdui vineri o reuniune a Coaliției celor dispuși să acționeze la Londra, grupul de țări care pregătește o intervenție militară pentru a supraveghea un eventual armistițiu.

UE discută, de asemenea, accelerarea negocierilor privind un împrumut propus de 140 de miliarde de euro pentru Kiev, garantat cu active rusești confiscate.

Kaja Kallas, diplomatul de vârf al UE, a declarat luni: „Vedem eforturile președintelui Trump de a aduce pacea în Ucraina, toate aceste eforturi sunt binevenite, dar nu vedem că Rusia dorește pacea”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













