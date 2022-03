Un spital din Mariupol a fost complet distrus de atacul rușilor. În curte este un crater de 4 metri adâncime

StirilePROTV

Un raid aerian rusesc a devastat, miercuri, spitalul de pediatrie şi maternitatea din oraşul Mariupol, încercuit şi asediat de armata rusă.

Zeci de persoane, femei însărcinate, copii şi bărbaţi, au fost răniţi în deflagraţia care a provocat un crater de 4 metri adâncime în curtea spitalului. Potrivit unor surse, dezastrul a fost provocat de o bombă de 1000 de kilograme.

Volodimir Zelenski a cerut Occidentului, din nou, să instituie o zonă de interdicţie aeriană pe cerul Ucrainei.

Vestul nu s-a pus de acord nici în ceea ce priveşte avioanele MIG-29 pe care Polonia vrea să le ofere Kievului indirect, via NATO.

Situația este disperată la spitalul de pediatrie şi din maternitatea din Mariupol, lovite în plin de bombe, într-un raid aerian al ruşilor. Copii şi adulţi au fost prinşi sub dărâmături.

"Maternitatea... aviaţia a bombardat maternitatea. Ăştia sunt ruşii. E cineva pe aici? Arde peste tot, e sânge peste tot... Nu mai sunt răniţi aici", a spus un bărbat.

"- Repetă, unde să ducem răniţii? Copiii de la maternitate?

- La cele mai apropiate spitale!”

Nom de Guerre "Zhivchik, soldat ucrainean: "A fost un bombardament în apropiere de maternitate. În acest moment încercăm să îi ajutăm pe răniţi şi ne pregătim să îi evacuăm. Poliţia lucrează alături de armată ca să-i ajute pe cei care au nevoie."

Oraşul Mariupol este încercuit de aproape o săptămână, iar condiţiile în care trăiesc cei care au rămas acolo sunt descrise drept "apocaliptice". Imaginile din satelit arată cartiere devastate. Acesta este momentul în care câteva rachete cad într-o zonă rezidenţială.

Zelenski, preşedintele Ucrainei: “Ca şi cum localnicii n-ar avea destule necazuri, jafurile au scapat de sub control”.

"Plecați de aici! Oameni buni, rămâneți uniți! Nu vă panicați! Vă rog nu mai furați! Trebuie să trăim împreună. Ăsta e caminul nostru. De ce spargeți vitrine, de ce furați?", spune un soldat.

Localnic: Nu ştiu dacă toate astea sunt reale... E secolul 21

În multe zone ale Ucrainei, luptele continuă cu aceeași intensitate. Într-un sat din apropiere de Mariupol, unde aşa-numita republică populară Doneţk susţine că deţine controlul, localnicii îşi petrec mai tot timpul în pivniţe, de teama raidurilor aeriene.

Larisa Kravtsova, localnic: "Nu ştiu cum să repar toate astea. Nu am deranjat pe nimeni, îmi place să fac lucruri hand-made... Am auzit un zgomot puternic. Am crezut că o să se prăbuşească acoperişul peste mine. M-am băgat într-un colţ când a început bombardamentul. Nu ştiu dacă toate astea sunt reale... E secolul 21."

Şi acolo, localnicii sunt rupţi complet de restul lumii.

Larisa Kravtsova, localnic: "Nu e nicio cale de comunicare cu Kievul. Nepoata şi fiica mea sunt în Kiev. Nepoata e studentă, fiica lucrează acolo."

În Kiev se așteaptă oricând un atac masiv

În capitala ucraineană, locuitorii se aşteaptă în orice oră la un atac masiv din partea trupelor ruseşti care aproape că au înconjurat oraşul. Oameni simpli se antrenează înainte să plece în prima linie, alături de instructori ai armatei. Printre ei, un tată şi fiul său.

Mykola Matulevskiy, 64, former Kung-Fu coach:

"Suntem aici pentru copiii noştri, pentru nepoatele noastre... Am trei nepoate, fiul meu are trei fetiţe. Trebuie să aibă un viitor, un viitor european. Eu, de exemplu, am trăit în Uniunea Sovietică mai bine de jumătate din viaţă şi ştiu foarte bine ce înseamnă (o nouă) Uniune Sovietică."

Ministerul rus a recunoscut că a trimis în luptă nu doar soldați

Pe de altă parte, ministerul rus al Apărării a recunoscut, pentru prima oară de la începutul ostilităţilor, că în luptele din Ucraina au fost trimişi şi recruţi, nu doar soldaţi profesionişti.

Igor Konashenkov, purtător de cuvânt al ministerului rus al Apărării: "Din păcate, am descoperit prezenţa unor recruţi în unităţile armatei ruse care iau parte în operaţiunea militară specială din Ucraina. Toţi acei recruţi au fost retraşi îapoi în Rusia."

Cu doar o zi în urmă, preşedintele rus, Vladimir Putin, susţinea, într-un discurs televizat, că nici un recrut nu participă la invazia rusă în Ucraina. Potrivit presei de la Moscova, Putin habar nu avea că informaţiile sale nu sunt corecte.