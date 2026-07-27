Cazul, considerat unul dintre cele mai grave descoperite în timpul unei ample campanii de control, a fost făcut public de Direcția Generală de Trafic (DGT), iar șoferul riscă acum un dosar penal și chiar o pedeapsă cu închisoarea, potrivit 20minutos.es.

Aproape 14.000 de șoferi au fost prinși cu viteză în doar șapte zile

Direcția Generală de Trafic (DGT) din Spania a publicat rezultatele unei campanii desfășurate pentru monitorizarea sectoarelor de drum aflate în lucrări. Concluzia autorităților este alarmantă: nouă din zece abateri constatate în aceste zone au fost depășiri ale limitei legale de viteză.

În total, 13.904 șoferi au fost surprinși circulând cu viteză excesivă în timpul campaniei, desfășurate pe parcursul a șapte zile.

Dintre toate cazurile înregistrate, autoritățile au evidențiat unul ieșit din comun. Pe 14 iunie, radarul montat pe elicopterul Pegasus a surprins un Mazda CX-90 care circula cu 168 km/h într-un sector de drum unde limita era de 40 km/h.

Șoferul a depășit limita legală cu 128 km/h, o abatere care depășește cu mult pragul prevăzut pentru sancțiunile administrative.

Potrivit grilei oficiale a DGT, o astfel de abatere este încadrată drept foarte gravă, fiind sancționată cu o amendă de 600 de euro și șase puncte de penalizare pe permisul de conducere.

Însă, în acest caz, viteza extremă face ca fapta să nu mai fie tratată doar ca o simplă contravenție, ci să intre în sfera penală.

Ce pedeapsă riscă șoferul

Conducerea unui autovehicul cu o viteză care depășește cu 80 km/h limita legală pe drumurile din afara localităților constituie o infracțiune împotriva siguranței rutiere.

În acest caz, șoferul riscă închisoare de la trei la șase luni, amendă pentru o perioadă de șase până la 12 luni sau 31-90 de zile de muncă în folosul comunității și interzicerea dreptului de a conduce autovehicule și mopede pentru o perioadă cuprinsă între un an și patru ani.

Autoritățile spaniole atrag atenția că zonele în care se desfășoară lucrări rutiere sunt sectoare în care infrastructura nu mai corespunde condițiilor normale de trafic.