Deși afirmă că avea motive solide pentru a contesta sancțiunea, a ales să plătească amenda, invocând costurile și timpul pe care le-ar fi implicat un proces.

Bărbatul descrie sancțiunea drept „grotească”, atât din cauza caracterului nesemnificativ al abaterii, cât și a neregulilor procedurale evidente care, potrivit acestuia, ar fi determinat anularea procesului-verbal în instanță, scrie Il Messaggero.

Incidentul datează din 7 februarie, când șoferul circula pe o arteră din Ravenna. După aplicarea marjei de toleranță prevăzute de lege, aparatul radar a înregistrat o viteză de 51,90 km/h într-un sector unde limita este de 50 km/h. A fost vorba, așadar, de o depășire de doar 1,90 km/h, suficientă pentru aplicarea sancțiunii.

Ce a descoperit despre radar

Dincolo de severitatea aproape paradoxală a controlului, șoferul contestă însă și legalitatea dispozitivului utilizat pentru constatarea contravenției – sistemul Aguia Red & Speed.

În reclamația sa, acesta arată că mai multe hotărâri recente și importante ale Curții de Casație, precum și decizii ale judecătorilor de pace, au stabilit că aceste dispozitive nu dețin omologarea tehnică obligatorie și, prin urmare, nu pot constitui temei legal pentru aplicarea amenzilor. Potrivit interpretării actuale a jurisprudenței, echipamentele instalate pe drumurile publice beneficiază doar de o aprobare ministerială, insuficientă din punct de vedere juridic. În consecință, procesele-verbale întocmite cu ajutorul acestor sisteme ar putea fi considerate nelegale, existând posibilitatea anulării atât a amenzii în cauză, cât și a altor sancțiuni aplicate prin intermediul aceluiași tip de aparat.

Notificarea întârziată și costurile nejustificate

Punctul cel mai vulnerabil al procesului-verbal îl reprezintă însă, potrivit șoferului, nerespectarea termenului de notificare prevăzut de Codul Rutier.

Legea stabilește în mod expres că procesul-verbal trebuie comunicat contravenientului în termen de 90 de zile de la data constatării faptei. În acest caz, documentul a fost înmânat la domiciliu abia pe 14 iulie de către un agent al primăriei din Gambettola. Chiar și dacă s-ar lua în considerare reluarea termenului legal de la 1 aprilie, ca urmare a unei încercări anterioare de comunicare eșuate, intervalul total ajunge la 104 zile, depășind cu mult limita legală.

Situația este agravată și de structura costurilor percepute. La amenda minimă prevăzută pentru contravenție, în valoare de 29,40 euro, s-au adăugat încă 28 de euro reprezentând cheltuieli de notificare și de procedură, justificate prin deplasarea agentului însărcinat cu înmânarea documentului. Șoferul consideră această sumă disproporționată, întrucât este aproape egală cu valoarea amenzii și a fost percepută pentru un act comunicat după expirarea termenului legal.

Bărbatul a plătit aproape 60 de euro

Deși apreciază că avea șanse foarte mari de câștig în instanță, bărbatul de 45 de ani a decis să renunțe la contestarea amenzii și să achite suma totală de 57,40 euro.

Decizia nu a fost dictată de resemnare, ci de convingerea că un demers judiciar implică timp și costuri pe care o persoană activă profesional sau care administrează o afacere de familie cu greu și le poate permite.

„În fața unui proces-verbal nul, formularea unei contestații ar însemna ore pierdute cu documente, drumuri la instituții sau plata taxelor judiciare. Cine muncește, are o firmă sau responsabilități familiale nu dispune de acest timp. De aceea, din epuizare și pentru a-și proteja timpul de lucru, mulți preferă să plătească doar ca să scape de această povară. Eu am decis să plătesc, dar nu și să tac.”