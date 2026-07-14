Alertă DNSC: Un nou val de fraude prin SMS. Românii sunt păcăliți cu amenzi false de viteză

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Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi fraude prin SMS.

autor
Mihaela Ivăncică

Infractorii trimit mesaje false în numele Ghișeul.ro și al Ministerului Transporturilor, anunțând o amendă fictivă pentru depășirea vitezei, surprinsă de camerele de trafic, scrie Agerpres.

"Circulă un mesaj fraudulos care pretinde că vine din partea "Ministerului Transporturilor" şi anunţă o amendă pentru depăşirea vitezei, surprinsă de camerele de trafic. Mesajul creează urgenţă artificială: termen-limită de câteva zile, ameninţări cu penalităţi, blocarea inspecţiei tehnice sau transferul cazului la parchet", precizează instituţia, pe Facebook.

Potrivit specialiştilor, linkul primit în SMS duce către un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghiseul.ro, iar pagina falsă reproduce identic logo-ul Ghişeul.ro pentru a părea legitimă.

"Formularul cere date de identificare şi apoi datele complete ale cardului bancar (număr, dată expirare, CVV), informaţii pe care nicio instituţie publică nu le cere printr-un link primit prin SMS. Suma apare afişată şi în USD, un alt semn că pagina nu aparţine unei instituţii româneşti", atrage atenţia DNSC.

Experţii în securitate cibernetică recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-uri din SMS-uri care anunţă amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul, precum şi să verifice amenzile exclusiv pe ghiseul.ro, introdus manual în browser. În cazul în care au fost introduse deja datele cardului, trebuie să fie contactată banca pentru blocare.

Domeniul fals este deja inclus pe blacklist-ul DNSC, disponibil la adresa https://pnrisc.dnsc.ro/blacklist/, unde pot fi consultate şi alte pagini de Internet nelegitme. Lista acestor domenii se actualizează treptat, în timp real, în funcţie de incidentele apărute şi descoperite pe parcurs. 

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Sursa: Agerpres

Etichete: dnsc, frauda,

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