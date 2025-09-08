Un „șofer-fantomă” care se plimba cu un monopost de Formula 2 pe autostradă a fost prins după 6 ani, în Cehia

Poliția din Republica Cehă a arestat, în cele din urmă, șoferul unei mașini de curse de Formula 2, care fusese zărită de mai multe ori pe autostradă începând din 2019.

Bolidul roșu, decorat cu [nsemnele Ferrari, a fost urmărit până la o proprietate din satul Buk, aflat la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce cea mai recentă apariție a fost raportată autorităților, relatează BBC.

Czech police finally catch up with 'phantom racing car driver' https://t.co/wez4OHNdm9 pic.twitter.com/OfwbnjXVit — World News (@Worldnews_Media) September 8, 2025

Duminică dimineață, a apărut o filmare în care mașina distinctivă poate fi văzută rulând pe autostrada D4 și oprind la o benzinărie.

Șoferul, un bărbat de 51 de ani, a fost arestat la locuința sa și dus în custodia poliției, după ce a refuzat pentru scurt timp să iasă din vehicul.

În imaginile surprinse de presa locală, acesta stătea în mașină, în fața garajului, certându-se cu agenții și acuzându-i că ar fi pătruns pe proprietate privată.

În cele din urmă, a acceptat să meargă la secția de poliție pentru a fi interogat, purtând încă costumul roșu de pilot și casca de curse.

Potrivit relatărilor apărute ulterior în presă, bărbatul a refuzat să răspundă la orice întrebare odată ajuns la secție.

Un bărbat identificat ca fiind fiul acestuia a declarat presei locale că locuința a fost înconjurată de zeci de mașini de poliție și un elicopter, considerând intervenția drept una disproporționată „pentru o presupusă încălcare a regulilor de circulație din partea noastră.”

El a afirmat că poliția „ar fi văzut cum remorcăm o mașină de Formula 1 despre care susțin că circulase cu viteză pe autostradă cu doar câteva minute înainte – desigur, noi nu știm absolut nimic despre asta.”

Poliția a reușit să stea de vorbă cu misteriosul șofer încă din 2019, după ce imagini și videoclipuri cu mașina pe autostradă au început să circule online.

Atunci, au dat de urma vehiculului și l-au interogat pe proprietar, care a negat că l-ar fi condus pe autostradă.

Nu este clar dacă persoana arestată acum este aceeași cu cea audiată atunci.

Pentru că în imagini șoferul purta cască, nu a putut fi identificat, iar ancheta nu a putut continua.

Vehiculul a fost adesea descris ca fiind „un Ferrari de Formula 1”.

Totuși, conform site-ului auto.cz, este de fapt un Dallara GP2/08 , o mașină de curse construită de producătorul italian Dallara pentru competiția GP2, o serie secundară pentru Formula 1.

Această competiție a fost ulterior redenumită FIA Formula 2 Championship.

Indiferent de proveniența exactă a mașinii, proprietarul riscă acum o amendă pentru conducerea unui vehicul pe autostradă fără faruri, semnalizatoare și plăcuțe de înmatriculare, iar permisul său de conducere ar putea fi suspendat.

