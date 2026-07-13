Cursa sa s-a încheiat cu dosar penal, test antidrog pozitiv și interdicția de a mai conduce în Elveția. Tânărul este acuzat că a încălcat în mod repetat regulile de circulație pe autostrada A2, atât înainte de intrarea în tunel, cât și în interiorul acestuia, relatează publicația germană Schwäbische.

Potrivit autorităților elvețiene, șoferul a efectuat nu mai puțin de 21 de depășiri în interiorul Tunelului Gotthard, ignorând linia dublă continuă care interzice orice manevră de acest tip.

Și viteza cu care a circulat este șocantă. Polițiștii au calculat că tânărul a avut o viteză medie de 171,8 km/h, deși limita legală în tunel este de doar 80 km/h.

În mod normal, cei 16,9 kilometri ai Tunelului Gotthard sunt parcurși în aproximativ 13 minute. La viteza medie înregistrată de poliție, șoferul ar fi străbătut tunelul în mai puțin de șase minute.

Cursa s-a încheiat după ce șoferul a fost interceptat de poliția cantonului Ticino și predat autorităților din cantonul Uri.

Deși a fost eliberat ulterior, acesta nu mai are dreptul să conducă pe teritoriul Elveției și a fost obligat să depună o cauțiune de câteva mii de franci elvețieni. Valoarea exactă a sumei nu a fost făcută publică.

Test antidrog pozitiv și dosar penal

Problemele tânărului nu se opresc aici. Un test rapid antidrog efectuat de polițiști a avut rezultat pozitiv, iar acum acesta este cercetat pentru mai multe infracțiuni.

Printre cele mai grave acuzații se numără conducerea extrem de periculoasă, o infracțiune prevăzută de legislația elvețiană pentru cazurile de viteză excesivă sau depășiri care pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic.

Până în 2023, această infracțiune era pedepsită, în mod obișnuit, cu cel puțin un an de închisoare. După modificarea legii, instanțele au mai multă libertate în stabilirea sancțiunii, iar în cazul persoanelor fără antecedente penale poate fi aplicată și o amendă, în locul unei pedepse cu închisoarea.

Tunelul rutier Gotthard are o lungime de 16,9 kilometri și se numără printre cele mai lungi tuneluri rutiere din lume.

În sezonul vacanțelor de vară, acesta este una dintre cele mai importante legături rutiere dintre nordul și sudul Europei, fiind tranzitat zilnic de mii de turiști, inclusiv de numeroși șoferi germani care călătoresc spre Italia.