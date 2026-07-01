Cât costă amenda de parcare neregulamentară în Grecia. Ce trebuie să știi despre regulile de parcare

Regulile de parcare sunt stabilite la nivel național. De la orașele vechi pietonale și zonele de feribot până la drumurile de coastă și străzile din sate, este important să știi exact unde este permisă parcarea pentru a evita amenzile, ridicarea mașinii și alte neplăceri. Iată cât costă amenda de parcare neregulamentară în Grecia.

Care este valoarea amenzilor pentru parcare neregulamentară în Grecia

Locurile de parcare sunt marcate cu indicatoare „P” și sunt împărțite în zone delimitate prin marcaje colorate pe asfalt:

• Albastru — parcare cu plată

• Galben — parcare pentru vehicule comerciale, poliție sau instituții publice

• Alb — parcare gratuită

Tarifele de parcare pot varia semnificativ între orașele din Grecia, deci diferențele sunt normale. Prețurile pot merge de la aproximativ 3,5 € pe oră în Salonic până la gratuit în Creta. Pe insula Rodos, parcările cu plată (1,5–3 € pe oră) se găsesc doar în orașul Rodos și în satul Lindos, iar în restul insulei parcarea este, în general, gratuită.

Pentru plată, se introduce biletul în aparatul de parcare, se selectează durata dorită și se apasă OK. Aparatul emite un bon. Acesta trebuie lăsat pe bord, vizibil, pentru ca poliția să îl poată verifica.

Tarifele de parcare diferă de la o zonă la alta în Atena. Prețuri medii:

• 1 oră — 0,5–1 € 2 ore — 2–3 € 3 ore — 4–6 €

Poliția elenă poate emite o amendă (PCN) de 40–80 € pentru parcare ilegală, pusă pe parbrizul mașinii. În plus, are dreptul să ridice plăcuțele de înmatriculare dacă timpul de parcare a expirat sau dacă vehiculul blochează traficul ori creează alte probleme.

Amenzile se pot plăti la orice sucursală bancară sau la poștă, între 07:00 și 14:00. În Atena, inclusiv la biroul de pe strada Diliyani (zona stației de metrou Karaiskaki).

Dacă amenda este plătită în termen de 10 zile, se aplică o reducere de 50%.

Dacă amenda nu este plătită, notificarea este transmisă companiei de închirieri auto și suma este reținută de pe card sau din garanție. Compania de închirieri poate percepe și o taxă de „serviciu”.

Dacă între timp ai părăsit Grecia, poți fi înregistrat ca turist cu probleme, care evită plata sancțiunilor. În astfel de cazuri, amenda poate crea dificultăți la viitoarele intrări.

Reguli generale de parcare în Grecia

Reglementările privind parcarea sunt prevăzute de Codul Rutier grec și se aplică în întreaga țară, inclusiv pe insule precum Creta, fără excepții pentru localnici, turiști sau mașini închiriate.

• Interdicția de a obstrucționa circulația – Parcarea este ilegală dacă blochează traficul, trotuarele, accesul la proprietăți sau căile de acces pentru serviciile de urgență.

• Se aplică tuturor vehiculelor – Localnicii, turiștii și șoferii de mașini închiriate trebuie să respecte aceleași reguli de circulație în Grecia.

• Prioritatea indicatoarelor rutiere – Semnele de circulație prevalează întotdeauna asupra marcajelor de pe carosabil.

Există zone în care autoritățile aplică o toleranță aproape zero, iar chiar și o oprire scurtă poate duce la sancțiuni:

• Străzile de acces către centrele istorice și zonele pietonale

• Drumurile către porturi și terminale de feribot, inclusiv portul din Rethymno și anumite zone ale portului Heraklion.

• Căile de acces pentru intervenții de urgență și benzile pentru pompieri, inclusiv unele drumuri de coastă în sezonul estival.

• Zonele de aprovizionare și serviciu din apropierea piețelor, magazinelor și străzilor centrale.

În aceste locuri, vehiculele pot fi amendate, blocate sau ridicate, chiar dacă șoferul se află în apropiere.