Cât costă amenda de parcare neregulamentară în Grecia. Ce trebuie să știi despre regulile de parcare

Regulile de parcare sunt stabilite la nivel național. De la orașele vechi pietonale și zonele de feribot până la drumurile de coastă și străzile din sate, este important să știi exact unde este permisă parcarea pentru a evita amenzile, ridicarea mașinii și alte neplăceri. Iată cât costă amenda de parcare neregulamentară în Grecia.
Care este valoarea amenzilor pentru parcare neregulamentară în Grecia
Locurile de parcare sunt marcate cu indicatoare „P” și sunt împărțite în zone delimitate prin marcaje colorate pe asfalt:
• Albastru — parcare cu plată
• Galben — parcare pentru vehicule comerciale, poliție sau instituții publice
• Alb — parcare gratuită
Tarifele de parcare pot varia semnificativ între orașele din Grecia, deci diferențele sunt normale. Prețurile pot merge de la aproximativ 3,5 € pe oră în Salonic până la gratuit în Creta. Pe insula Rodos, parcările cu plată (1,5–3 € pe oră) se găsesc doar în orașul Rodos și în satul Lindos, iar în restul insulei parcarea este, în general, gratuită.
Pentru plată, se introduce biletul în aparatul de parcare, se selectează durata dorită și se apasă OK. Aparatul emite un bon. Acesta trebuie lăsat pe bord, vizibil, pentru ca poliția să îl poată verifica.
Tarifele de parcare diferă de la o zonă la alta în Atena. Prețuri medii:
• 1 oră — 0,5–1 €
2 ore — 2–3 €
3 ore — 4–6 €
Poliția elenă poate emite o amendă (PCN) de 40–80 € pentru parcare ilegală, pusă pe parbrizul mașinii. În plus, are dreptul să ridice plăcuțele de înmatriculare dacă timpul de parcare a expirat sau dacă vehiculul blochează traficul ori creează alte probleme.
Amenzile se pot plăti la orice sucursală bancară sau la poștă, între 07:00 și 14:00. În Atena, inclusiv la biroul de pe strada Diliyani (zona stației de metrou Karaiskaki).
Dacă amenda este plătită în termen de 10 zile, se aplică o reducere de 50%.
Dacă amenda nu este plătită, notificarea este transmisă companiei de închirieri auto și suma este reținută de pe card sau din garanție. Compania de închirieri poate percepe și o taxă de „serviciu”.
Dacă între timp ai părăsit Grecia, poți fi înregistrat ca turist cu probleme, care evită plata sancțiunilor. În astfel de cazuri, amenda poate crea dificultăți la viitoarele intrări.
Reguli generale de parcare în Grecia
Reglementările privind parcarea sunt prevăzute de Codul Rutier grec și se aplică în întreaga țară, inclusiv pe insule precum Creta, fără excepții pentru localnici, turiști sau mașini închiriate.
• Interdicția de a obstrucționa circulația – Parcarea este ilegală dacă blochează traficul, trotuarele, accesul la proprietăți sau căile de acces pentru serviciile de urgență.
• Se aplică tuturor vehiculelor – Localnicii, turiștii și șoferii de mașini închiriate trebuie să respecte aceleași reguli de circulație în Grecia.
• Prioritatea indicatoarelor rutiere – Semnele de circulație prevalează întotdeauna asupra marcajelor de pe carosabil.
Există zone în care autoritățile aplică o toleranță aproape zero, iar chiar și o oprire scurtă poate duce la sancțiuni:
• Străzile de acces către centrele istorice și zonele pietonale
• Drumurile către porturi și terminale de feribot, inclusiv portul din Rethymno și anumite zone ale portului Heraklion.
• Căile de acces pentru intervenții de urgență și benzile pentru pompieri, inclusiv unele drumuri de coastă în sezonul estival.
• Zonele de aprovizionare și serviciu din apropierea piețelor, magazinelor și străzilor centrale.
În aceste locuri, vehiculele pot fi amendate, blocate sau ridicate, chiar dacă șoferul se află în apropiere.
Marcaje rutiere și semnificația lor
Marcajele sunt utile, însă indicatoarele au întotdeauna prioritate.
• Linii albastre – Zone cu parcare cu plată, de regulă cu limită de timp.
• Linii albe – În general indică parcare gratuită, dacă nu există semne care impun restricții.
• Linii galbene – Parcarea este interzisă în orice moment.
Pe lângă aceste marcaje, zonele oficiale de parcare sunt indicate prin semnul albastru cu litera „P”, uneori însoțit de informații privind durata maximă de staționare, plata sau tipurile de vehicule permise.
Sfat: În apropierea centrelor istorice, porturilor și falezelor, regulile pot varia de la o stradă la alta. Verifică întotdeauna indicatoarele înainte de a lăsa mașina.
Parcarea pe stradă
Condițiile de parcare diferă în funcție de localitate, trafic și sezon.
În orașe precum Chania, Rethymno și Heraklion, parcarea pe stradă este mai strict reglementată și adesea limitată. În orașele mici și sate există mai multă flexibilitate, însă regulile naționale rămân valabile.
Șoferii pot întâlni:
• Zone cu parcare controlată în centrele orașelor.
• Mai puține locuri marcate în sate.
• Controale mai frecvente în zonele turistice, în special între mai și octombrie.
Parcarea lângă plaje și zone turistice
Parcarea în apropierea plajelor este comună, dar nu este lipsită de restricții. În timpul verii, multe plaje populare introduc:
• Limitări de timp.
• Restricții temporare.
• Controale sporite.
Parcarea pe nisip, blocarea drumurilor de acces sau oprirea prea aproape de mal poate atrage amenzi.
Cele mai frecvente greșeli făcute de turiști
Respectă limita maximă de viteză
Mulți șoferi greci circulă cu 140–180 km/h pe autostrăzi noi și adesea libere, dar nu încerca să ții pasul cu ei. Mai ales în zonele montane din nordul țării există multe curbe neașteptate. Localnicii știu când să frâneze, tu nu. Condu relaxat și bucură-te de peisaj.
Multe drumuri naționale din Grecia au o singură bandă clară pentru tine, dar din perspectiva localnicilor există mereu mai mult spațiu. Nu te speria dacă o mașină vine spre tine pe mijlocul drumului. Se folosește uneori marginea de beton de lângă bandă. Asta este ceea ce se așteaptă de la tine. Drumul este considerat mai larg decât marcajele. Chiar și atunci când linia interzice depășirea, unii șoferi tot depășesc.
Deși pare că șoferii greci sunt mereu grăbiți, în zonele mai mici vei găsi și șoferi foarte lenți, în spiritul „siga siga”. Pot merge cu 40 km/h pe drumuri de 80–100 km/h, ceea ce poate părea periculos. De obicei, aceștia circulă foarte aproape de marginea dreaptă a benzii, ceea ce permite depășirea mai ușoară. Uneori semnalizează stânga continuu când ai ajuns în spatele lor, ca semn că nu vine trafic din față și poți depăși în siguranță.
Zone unde parcarea este strict interzisă
Unele reguli sunt suficient de universale încât ar trebui respectate chiar și atunci când indicatoarele sunt lipsă sau greu de observat. Nu parca în fața intrărilor de garaj, porților sau aleilor de acces, chiar dacă par rar folosite. Nu bloca trotuarele și nu forța pietonii să meargă pe carosabil. Nu parca prea aproape de intersecții, treceri de pietoni sau stații de autobuz.
De asemenea, evită parcarea pe curbe, pe străzi înguste în pantă și în orice zonă în care vehiculele de intervenție sau livrare ar putea avea dificultăți de trecere. În orașele vechi din Creta, lățimea drumului contează mai mult decât se așteaptă vizitatorii. O mașină care pare parcată corect poate bloca totuși circulația.
În afara zonelor turistice, atenție la punctele de acces agricol. În perioadele de recoltare sau de activitate locală, fermierii și vehiculele de servicii au nevoie de acces liber. O mașină de închiriat lăsată neglijent pe o stradă dintr-un sat nu va fi privită cu înțelegere.
Sfaturi pentru a evita amenzile în vacanță
În Grecia, poți conduce de la vârsta de 18 ani cu un permis de conducere UE.
Atât pe continentul grec, cât și pe insule, traficul se desfășoară pe partea dreaptă a drumului.
În interiorul localităților, limita maximă de viteză este de 50 km/h. În afara localităților, este important să fii atent la indicatoare; în funcție de semnalizare, limita este de obicei 90 sau 110 km/h. Pe autostrăzi, viteza maximă variază în funcție de sector și poate ajunge până la 130 km/h.
În Grecia, luminile trebuie folosite permanent, zi și noapte, pe tot parcursul anului. Alte reguli generale de circulație includ purtarea obligatorie a centurii de siguranță pentru toți ocupanții, interdicția folosirii telefonului mobil la volan și interzicerea detectoarelor radar funcționale.
Autovehiculele trebuie să fie echipate cu triunghi de avertizare, trusă de prim ajutor și veste reflectorizante. Vehiculele cu numere de înmatriculare grecești trebuie să aibă și extinctor. Pentru a evita neînțelegeri, este recomandat ca și vehiculele cu numere străine să aibă extinctor.
Limita legală de alcool pentru șoferii care dețin permis de cel puțin doi ani este de 0,5‰. Pentru șoferii începători și motocicliști se aplică toleranță zero (0,0‰).
Semafoarele din Grecia nu au fază galbenă între roșu și verde. De aceea, este necesară o atenție sporită atunci când semaforul devine verde.