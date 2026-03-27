Înainte ca procesul propriu-zis să înceapă, judecătorii au avut de lămurit situația fondurilor la care au acces cei doi.

Autoritățile americane au luat decizia de a bloca plata avocaților apărării din banii guvernului de la Caracas.

Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au declarat în fața magistraților că nu își pot permite apărarea fără sprijin financiar din țara lor.

Avocații afirmă că sancțiunile impuse de Washington împiedică accesul la aceste sume și încalcă dreptul constituțional la apărare.

Însă, judecătorul a remarcat că relațiile dintre Statele Unite și Venezuela s-au îmbunătățit în ultimele luni și a sugerat că blocarea fondurilor s-ar putea să nu mai fie justificată.

Deocamdată, instanța nu a luat o decizie, iar procesul continuă.