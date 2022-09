Un rus trimis pe front săptămâna trecută, fără nicio pregătire militară, a fost capturat după doar trei zile de ucraineni

Sunt chemați sub arme oameni care nu au nicio pregătire de luptă, iar unele unități au ajuns deja pe front fără să mai treacă prin tabăra de antrenament.

Nevoia de a opri ofensiva ucraineană e unul dintre motivele pentru care conducerea armatei ruse se grăbește să trimită în prima linie soldați insuficient pregătiți și echipați.

Asta, în timp ce la granițele Rusiei, cozile formate de cei care fug de recrutare se întind pe zeci de kilometri.

Armata ucraineană continuă ofensiva în estul țării, unde aproape a încercuit orașul Lyman din regiunea Donețk, ocupat de ruși în luna mai. Numărul celor care se predau e în creștere, spun oficialii de la Kiev.

Printre cei luați prizonieri sunt militari ruși abia mobilizați și trimiși direct pe front. E cazul acestui militar rus care a fost trimis în Herson în urmă cu doar o săptămână, și a fost capturat după trei zile.

Rușii chemați sub arme spun că superiorii lor nici nu-și mai bat capul să-i antreneze înainte să-i arunce în luptă.

Soldat rus: ”Am fost informați oficial că nu vom fi antrenați înainte să ajungem pe front. Comandanții regimentului ne-au confirmat asta. Pe 29 septembrie o să fim trimiși în Herson. Fără antrenament, fără trageri, fără pregătire teoretică, fără nimic”.

Pe de altă parte, imaginile de propagandă filmate de autoritățile ruse arată o altă imagine. Ministrul Apărării Serghei Șoigu a apărut în secvențe filmate în timpul unor antrenamente ale rezerviștilor, într-o regiune necunoscută din Vestul Rusiei.

Refugiații ruși dorm în moschei și biserici în Kazahstan

Iar în Crimeea, autoritățile au organizat o festivitate în onoarea militarilor mobilizați care plecau spre front.

Sergey Schmidt, rezervist: ”(Starea de spirit a soldaților) e pozitivă. O să-mi protejez țara și familia iubitoare, ca să fie liniște în lume și copiii noștri să poată dormi ca în vremuri normale”.

Cu toate astea, nu toată lumea e împăcată cu situația.

”Mama unui mobilizat: Fiul meu nu a fost în armată, nu a participat la antrenamente militare, nu are nimic de-a face cu armata și nu a ținut niciodată o armă în mână, dar a fost mobilizat.

Reporter: În ce unitate?

Mama unui mobilizat: În regimentul de artilerie. Am depus o plângere, dar nu am primit niciun rezultat”.

În acest timp, continuă exodul celor care fug din țară de teama mobilizării. Kazahstanul și Georgia par să fie preferatele rușilor.

Din 21 septembrie și până acum, aproape 100.000 de ruși au trecut granița în Kazahstan.

Kirill, refugiat din Moscova: ”E foarte dificil să găsești un apartament, nici măcar o cameră. Nu sunt hoteluri, pensiuni, nimic de acest gen. Voluntarii ne-au oferit un fel de adăposturi temporare. Am auzit că putem dormi peste noapte în moschei sau în biserici”.

Mii de ruși, bucuroși că au ieșit din țară, așteptau marți într-un punct de trecere a frontierei din Georgia să plece mai departe.

Putin se pregătește să închidă granițele

Pentru unii dintre ei, evadarea din Rusia a durat zeci de ore. De la discursul lui Putin și până acum, peste 53.000 de ruși au intrat în Georgia.

Vsevlod, refugiat din Moscova: ”Am condus de la Moscova și vreau să ajung în Tbilisi. Am petrecut patru zile pe drum și, din păcate, nu am mai putut să continui la volan. Am lăsat mașina și am plecat pe jos. (În partea rusă a graniței) este iadul acolo. Un număr uriaș de oameni, mulțimi de copii și bătrâni”.

Cum exodul capătă proporții, au fost trimise blindate la punctul de trecere a frontierei dintre Osetia de Nord şi Georgia, in cazul în care oamenii ar decide să forţeze iesirea.

Ministerul de Interne din Osetia de Nord a anunțat că un birou mobil de înregistrare și înrolare militară va fi instalat în curând chiar acolo. Mai ales că Vladimir Putin ar putea decide să închidă granițele în zilele următoare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 28-09-2022 09:17