Un român este cercetat după ce poliţiştii de la Nădlac au făcut o descoperire de trei milioane de lei, în urma unui control

Aproape 500 de telefoane mobile despre care se crede că ar fi contrafăcute au fost descoperite de poliţiştii de frontieră de la Nădlac, în autoturismul unui român. Valoarea lor depăşeşte trei milioane de lei.

Bărbatul este cercetat penal pentru punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac au descoperit în cadrul activităţilor de control, un cetăţean român care a încercat să introducă în ţară sute de telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste trei milioane de lei, informează Poliţia de Frontieră.

Potrivit sursei citate, în 12 august, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac au făcut controale aleatorii şi nesistematice pe căile de comunicaţie din apropierea frontierei. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România, condus de către un cetăţean român.

În urma controlului asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit mai multe cutii în interiorul cărora se aflau telefoane mobile, bunuri pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă.

În acest context, persoana şi autoturismul au fost conduse la sediul instituţiei pentru verificări suplimentare. După inventarierea bunurilor, poliţiştii au constatat că, în total, este vorba despre 473 telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute, estimate la o valoare de 3.074.000 de lei.

Bărbatul în maşina căruia au fost descoperite telefoanele este cercetat pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie luate măsurile legale ce se impun.

