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Corespondent Pro TV: „Explozia s-a produs într-o casă din localitatea Andria, în sudul Italiei. Proprietarul, un bărbat de 77 de ani, ar fi cel care a găsit dimineață rămășitele celor doi. Criminaliștii au început cercetările și, potrivit presei italiene, a fost identificat un român de 40 de ani stabilit de mai mult timp în Italia și un italian de varstă apropiată cu el.

O primă ipoteză luată în calcul de anchetatori ar fi că cei doi asamblau o bombă, numită "marmotta" care s-ar fi detonat accidental. Sunt mici dispozitive explozive folosite la jafuri de bancomate. Anchetatorii încearcă să afle acum dacă există o legătură între proprietarul casei și cei doi bărbați decedați și dacă aceștia făceau parte dintr-o grupare mai amplă”.



