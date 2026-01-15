Un român a fost prins de ICE în Boston. Fapta gravă pentru care a fost săltat de agenții de la imigrări | FOTO

15-01-2026 | 12:26
Agenții ICE de la imigrare din Boston l-au reținut, pe 11 ianuarie, pe Ionuț Andrei Stamatin, un cetățean român aflat ilegal în Statele Unite, acuzat de mai multe infracțiuni grave cu caracter sexual.

Potrivit autorităților americane, Stamatin este vizat de capete de acuzare ce includ plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, atragerea sau racolarea unui copil sub 16 ani în scopuri sexuale – ambele infracțiuni de tip „felony” în legislația statelor americane – precum și tentativa de a comite o infracțiune.

ICE precizează că românul va rămâne în custodia autorităților americane pe durata procedurilor judiciare și de imigrare.

Venezuelean, împușcat în picior de ICE

Altfel, un agent al poliţiei federale americane pentru imigrare (ICE) a împuşcat în picior un bărbat venezuelean miercuri la Minneapolis, au declarat autorităţile municipale, îndemnând populaţia să „rămână calmă”, la o săptămână după ce o femeie din acelaşi oraş, Renee Good, a fost împuşcată mortal, potrivit AFP.

„Înţelegem că există furie”, au scris autorităţile municipale pe reţeaua de socializare X, adăugând că „oraşul Minneapolis cere din nou ca ICE să părăsească imediat oraşul şi statul”.
Oficialii Ministerului Securităţii Interne au confirmat împuşcătura, afirmând că „un străin în situaţie ilegală provenind din Venezuela” s-a opus arestării sale după un control rutier.

„În timp ce suspectul şi reprezentantul forţelor de ordine se luptau la pământ, două persoane au ieşit dintr-un apartament vecin şi l-au atacat şi ele pe agentul forţelor de ordine cu o lopată de zăpadă şi o mătură”, a explicat ministerul.

Poliţistul a tras atunci „un foc de armă în scop defensiv pentru a-şi proteja viaţa”, lovind bărbatul în picior, potrivit instituţiei.

Aleşii din Minneapolis şi din statul Minnesota au denunţat acţiunile agenţilor Ministerului Securităţii Interne, inclusiv ale celor de la ICE.

Într-un videoclip publicat miercuri pe X, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a denunţat „haosul, perturbările şi traumele pe care guvernul federal le provoacă comunităţii noastre”, descriind interogatoriile efectuate din uşă în uşă de agenţii ICE „înarmaţi, mascaţi şi insuficient instruiţi”.

Sursa: ICE Boston, News.ro

