Vehiculul robotizat nu a oprit la un semafor care arăta roşu şi a intrat într-o intersecţie din capitala estoniană, ceea ce a obligat un şofer de autobuz să vireze brusc; ca urmare, mai mulţi pasageri care stăteau în picioare au căzut şi nouă oameni au fost răniţi.

Autobuzul s-a ciocnit cu robotul, care a fost aruncat pe partea cealaltă a străzii, arată mărturiile obţinute de compania Tallinn Transport (TLT), care a difuzat în media sociale imagini video cu coliziunea.

Robotul şi-a continuat apoi drumul.

„Robotul a fugit, dacă se poate spune aşa. Pur şi simplu a plecat după coliziune", a afirmat Andrei Novikov, membru în consiliul de administraţie al TLT.

Pepe Aaviksoo de la Starship Technologies, producătoarea robotului, a declarat că firma a contactat poliţia şi a început o anchetă internă pentru stabilirea circumstanţelor exacte ale accidentului.

„Este foarte regretabil că s-a produs un astfel de accident", a adăugat el, subliniind că siguranţa este cea mai înaltă prioritate a companiei.

Roboţii Starship pot transporta încărcături de până la 15 kilograme pe o distanţă de 5 km. În Estonia, ei funcţionează independent pe străzi, livrând cumpărături, alimente sau colete. Fiecare vehicul este prevăzut cu mai multe camere de filmat pentru monitorizarea împrejurimilor.

Până la accidentul de luni, cea mai recentă ciocnire a unui robot cu un autobuz avusese loc în aprilie 2020.