"Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl ţineţi în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârşit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriţi represiunea", a scris, miercuri seară, pe Facebook, George Simion.

În ultima perioadă, discursul public al lui George Simion se concentrează pe solicitarea de eliberare a lui Călin Georgescu. Şi de la tribuna Parlamentului a cerut de mai multe ori acelaşi lucru.

Înainte de votul de învestitură pentru Guvernul Niculescu, George Simion afirma că membrii formaţiunii sale nu se "dezic" de "principiile" lor, de "crezul" lor "politic" sau "de Călin Georgescu".

În ziua învestirii Guvernului, în Parlament, George Simion a afirmat: "O zic clar şi tare, de la tribuna acestui Parlament, libertate pentru Călin Georgescu".

Fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, în dosarul de înşelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro, au decis, miercuri seară, judecătorii Curţii de Apel Bucureşti.