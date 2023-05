Un restaurant din Taipei le oferă clienţilor cu simţul aventurii tăiţei cu carne de izopode gigantice

Încă de când localul "The Ramen Boy" a lansat în ediţie limitată bolul de tăiţei cu izopode la 22 mai, proclamând în social media că "în sfârşit am găsit ingredientul de vis", peste 100 de clienţi s-au înscris pe lista de aşteptare pentru a putea mânca în acest restaurant.

Giant isopod (大王具足蟲) ramen now available for a limited time in Taipei! Apparently it tastes like lobster but sweeter? I don't think I'm going to try it, even if I could reserve a spot (this has already gone viral) ????

Photos via TheRamenBoy (拉麵公子) on Facebook. pic.twitter.com/RyuXAgujaq