Un puternic general al Gărzii Revoluționare a fost văzut în public la funeraliile lui Ali Khamenei. Cine este Ahmad Vahidi

Milioane de oameni sunt așteptați pe străzile Teheranului începând de sâmbătă, într-un moment care amintește de înmormântarea unui alt Lider Suprem, ayatollahul Ruhollah Khomeini, în 1989 - notează Associated Press.

Acest lucru ar putea oferi un impuls guvernului iranian, mai ales în contextul în care încearcă să-și valorifice controlul asupra Strâmtorii Ormuz în negocierile cu Statele Unite privind încetarea definitivă a războiului, iar îngrijorarea că Israelul ar putea ataca din nou persistă.

În ciuda acestui fapt, un general influent care conduce Garda Revoluționară, formațiunea paramilitară a Iranului, a apărut în public pentru prima dată după luni de zile, cu ocazia acestor funeralii. Alți înalți oficiali guvernamentali vor fi probabil prezenți alături de demnitari străini, într-o demonstrație de forță a Iranului.

Generalul de brigadă Ahmad Vahidi, care conduce Garda Revoluționară, formațiunea paramilitară a Iranului, a devenit un actor-cheie în definirea poziției ferme a Iranului în negocierile privind o posibilă încetare a războiului cu Statele Unite, afirmă experții.

Se crede că acesta face parte dintr-un cerc restrâns aflat în contact direct cu Liderul Suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care a rămas ascuns după ce, potrivit unor informații, a fost rănit în atacurile israeliene din 28 februarie, în urma cărora a murit tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei.

La fel ca în toate aspectele din Iran de la începutul războiului, rămâne incert cine deține, în ultimă instanță, controlul asupra procesului decizional.

Pe măsură ce persoanele din eșaloanele superioare ale teocrației iraniene se luptă pentru putere, acestea pot câștiga sau pierde rapid favoarea conducerii.