Un puternic general al Gărzii Revoluționare a fost văzut în public la funeraliile lui Ali Khamenei. Cine este Ahmad Vahidi

Milioane de oameni sunt așteptați pe străzile Teheranului începând de sâmbătă, într-un moment care amintește de înmormântarea unui alt Lider Suprem, ayatollahul Ruhollah Khomeini, în 1989 - notează Associated Press.
Acest lucru ar putea oferi un impuls guvernului iranian, mai ales în contextul în care încearcă să-și valorifice controlul asupra Strâmtorii Ormuz în negocierile cu Statele Unite privind încetarea definitivă a războiului, iar îngrijorarea că Israelul ar putea ataca din nou persistă.
În ciuda acestui fapt, un general influent care conduce Garda Revoluționară, formațiunea paramilitară a Iranului, a apărut în public pentru prima dată după luni de zile, cu ocazia acestor funeralii. Alți înalți oficiali guvernamentali vor fi probabil prezenți alături de demnitari străini, într-o demonstrație de forță a Iranului.
Generalul de brigadă Ahmad Vahidi, care conduce Garda Revoluționară, formațiunea paramilitară a Iranului, a devenit un actor-cheie în definirea poziției ferme a Iranului în negocierile privind o posibilă încetare a războiului cu Statele Unite, afirmă experții.
Se crede că acesta face parte dintr-un cerc restrâns aflat în contact direct cu Liderul Suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care a rămas ascuns după ce, potrivit unor informații, a fost rănit în atacurile israeliene din 28 februarie, în urma cărora a murit tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei.
La fel ca în toate aspectele din Iran de la începutul războiului, rămâne incert cine deține, în ultimă instanță, controlul asupra procesului decizional.
Pe măsură ce persoanele din eșaloanele superioare ale teocrației iraniene se luptă pentru putere, acestea pot câștiga sau pierde rapid favoarea conducerii.
Generalul Vahidi nu a mai fost văzut în public din 8 februarie
Generalul Vahidi nu a mai fost văzut în public din 8 februarie, cu câteva săptămâni înainte de începerea războiului.
Joi, mass-media iraniană a difuzat informații contradictorii cu privire la întâlnirea lui Vahidi cu ministrul de interne al Pakistanului la Teheran, care a transmis un mesaj referitor la negocierile cu SUA și s-a întâlnit cu alți înalți oficiali iranieni.
Vahidi - un veteran al sistemului de guvernare din Iran, a contribuit la conturarea sprijinului acordat de Iran grupărilor militante din întreaga regiune - este acuzat că ar fi avut un rol în atentatul cu bombă din 1994 asupra unui centru evreiesc din Argentina, iar în 2022 a condus forțele de securitate interne într-o represiune sângeroasă împotriva protestatarilor.
Promovat în acest an la funcția de comandant al Gărzii Revoluționare, după ce predecesorul său a fost ucis la începutul războiului, el conduce cea mai puternică forță din Iran, al cărei arsenal de rachete balistice și flota de ambarcațiuni mici amenință navigația din Golful Persic.
„Vahidi și membrii cercului său restrâns și-au consolidat probabil controlul nu numai asupra răspunsului militar al Iranului în conflict, ci și asupra politicii de negocieri a Iranului”, afirmă Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul la Washington.
„El provine din acea mentalitate a revoluției nesfârșite, a rezistenței nesfârșite”, a declarat Kenneth Katzman, cercetător principal la The Soufan Group, un think tank cu sediul în New York.
Vahidi consideră că „SUA trebuie provocate la fiecare pas”, spune Katzman, un expert de renume în probleme iraniene, care a fost consilier al Congresului SUA timp de peste 30 de ani.
Vahidi s-a lăudat în ianuarie că puterea de apărare a Iranului s-a dezvoltat până la punctul în care țara reprezintă un „risc ridicat pentru orice acțiune militară a unui inamic”.