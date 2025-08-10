Un producător elvețian de avioane suspendă livrările de aeronave către SUA, ca urmare a tarifelor vamale impuse de Trump

Producătorul elvețian de aeronave Pilatus a anunțat vineri că suspendă temporar livrările modelelor PC-12 și PC-24 către Statele Unite.

Decizia a fost luată după ce noile tarife vamale americane au creat „un dezavantaj competitiv semnificativ” pentru companie, transmite Reuters.

SUA reprezintă aproximativ 40% din producția anuală a acestor modele, a precizat compania cu sediul în Stans, Elveția centrală.

Decizia vine după ce președintele american Donald Trump a impus joi tarife de 39% la importurile de bunuri elvețiene, măsură calificată la Berna drept un șoc economic.

Autoritățile elvețiene au anunțat că poartă discuții pentru reducerea barierelor comerciale, în timp ce economiștii avertizează asupra posibilelor pierderi de locuri de muncă, companiile fiind practic excluse de pe piața americană.

Pilatus a avertizat că „costurile suplimentare masive” și dezavantajele competitive față de rivalii din SUA și Europa generează incertitudine în rândul clienților.

Compania analizează redirecționarea aeronavelor către alte piețe și accelerează planurile de extindere a producției locale, inclusiv printr-o fabrică de asamblare în Sarasota, Florida.

Producătorul a dat asigurări că depune toate eforturile pentru protejarea celor 3.000 de locuri de muncă și ia în calcul reducerea temporară a programului de lucru sau ajustarea graduală a personalului prin fluctuație naturală.

