Un producător elvețian de avioane suspendă livrările de aeronave către SUA, ca urmare a tarifelor vamale impuse de Trump

Stiri externe
10-08-2025 | 10:10
Avion PC-12
Getty Images

Producătorul elvețian de aeronave Pilatus a anunțat vineri că suspendă temporar livrările modelelor PC-12 și PC-24 către Statele Unite.

autor
Claudia Alionescu

Decizia a fost luată după ce noile tarife vamale americane au creat „un dezavantaj competitiv semnificativ” pentru companie, transmite Reuters.

SUA reprezintă aproximativ 40% din producția anuală a acestor modele, a precizat compania cu sediul în Stans, Elveția centrală.

Decizia vine după ce președintele american Donald Trump a impus joi tarife de 39% la importurile de bunuri elvețiene, măsură calificată la Berna drept un șoc economic.

Autoritățile elvețiene au anunțat că poartă discuții pentru reducerea barierelor comerciale, în timp ce economiștii avertizează asupra posibilelor pierderi de locuri de muncă, companiile fiind practic excluse de pe piața americană.

Citește și
Donald Trump prezintă noile taxe vamale
Taxe vamale mai mari? Giganții europeni au găsit o metodă „elegantă” de a evita noile tarife impuse de Trump

Pilatus a avertizat că „costurile suplimentare masive” și dezavantajele competitive față de rivalii din SUA și Europa generează incertitudine în rândul clienților.

Compania analizează redirecționarea aeronavelor către alte piețe și accelerează planurile de extindere a producției locale, inclusiv printr-o fabrică de asamblare în Sarasota, Florida.

Producătorul a dat asigurări că depune toate eforturile pentru protejarea celor 3.000 de locuri de muncă și ia în calcul reducerea temporară a programului de lucru sau ajustarea graduală a personalului prin fluctuație naturală.

UNTOLD continuă cu nopți pline de emoție și energie: „Foarte fain. E ireal, superb”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, avioane, tarife vamale,

Dată publicare: 10-08-2025 10:10

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Produsele elveţiene de lux se scumpesc în SUA. Tarifele vamale pot ajunge la 39% în lipsa unui acord comercial
Stiri externe
Produsele elveţiene de lux se scumpesc în SUA. Tarifele vamale pot ajunge la 39% în lipsa unui acord comercial

De joi, produsele elveţiene de lux ar putea deveni mult mai scumpe pentru americani, SUA intenţionând să impună tarife vamale de 39% – unele dintre cele mai mari din lume – dacă nu se ajunge la un acord comercial cu Elveţia, transmite CNBC.

 

Taxe vamale mai mari? Giganții europeni au găsit o metodă „elegantă” de a evita noile tarife impuse de Trump
Stiri externe
Taxe vamale mai mari? Giganții europeni au găsit o metodă „elegantă” de a evita noile tarife impuse de Trump

Companii europene de renume, precum L’Oréal şi producători de modă şi cosmetice de top, analizează utilizarea unei clauze vamale americane puţin cunoscute, denumită regula ”First Sale”.

Trump a anunțat tarife vamale de 19% pentru un stat, după un nou acord comercial. E a treia majorare din ultimele luni
Stiri externe
Trump a anunțat tarife vamale de 19% pentru un stat, după un nou acord comercial. E a treia majorare din ultimele luni

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că a încheiat un acord comercial cu omologul său filipinez Fernando Marcos, acord care va duce la aplicarea unor tarife de 19% la produsele din arhipelag care intră în Statele Unite.

FT: Trump cere tarife vamale minime de 15-20% pentru importurile din Uniunea Europeană
Stiri externe
FT: Trump cere tarife vamale minime de 15-20% pentru importurile din Uniunea Europeană

Președintele american Donald Trump solicită impunerea unor tarife vamale minime de 15-20% pentru importurile din Uniunea Europeană, a relatat vineri Financial Times, citând surse.

Răspunsul UE pentru Trump. Bruxelles-ul vrea să taxeze de la avioane, la alcool. Lista importurilor de 72 de miliarde de euro
Stiri externe
Răspunsul UE pentru Trump. Bruxelles-ul vrea să taxeze de la avioane, la alcool. Lista importurilor de 72 de miliarde de euro

Avioanele, mașinile, echipamentele, chimicalele și dispozitivele medicale sunt principalele produse americane pentru care Comisia Europeană a propus tarife vamale, dacă negocierile cu SUA nu reușesc.

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12