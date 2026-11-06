Femeia l-a descoperit în propriul pat, unde acesta dormea, potrivit informațiilor relatate de publicația Boston Globe.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă, 1 noiembrie. Femeia s-a întors acasă în jurul orei 1:30 și l-a găsit pe Michael E. McGuire în dormitor. Potrivit documentelor depuse la instanță, aceasta i-ar fi cerut în repetate rânduri să plece, însă bărbatul ar fi refuzat.

Temându-se pentru siguranța lor, femeia și colega sa de apartament au apelat la poliție și au părăsit locuința până la sosirea echipajelor.

Polițistul ar fi intrat în apartament pe scara de incendiu

În timpul verificărilor, McGuire ar fi recunoscut că a folosit scara de incendiu pentru a ajunge în apartament. Când agenții au sosit, acesta a coborât în hol pentru a le deschide ușa.

Polițiștii au observat că bărbatul avea o mică tăietură pe frunte și părea să aibă probleme de echilibru. Întrebat despre rana respectivă, McGuire a susținut că fosta iubită l-ar fi lovit cu un obiect, dar a precizat că nu dorește să-i creeze acesteia probleme.

După ce au stabilit că bărbatul era polițist de stat, dar se afla în afara programului de lucru, agenții au solicitat intervenția unui superior.

Conducerea instituției l-a suspendat imediat

Reprezentanții Poliției de Stat din Massachusetts au confirmat că McGuire a fost suspendat imediat după ce conducerea a aflat despre incident. Instituția a transmis că faptele de care este acuzat sunt incompatibile cu standardele profesionale impuse angajaților săi, inclusiv atunci când aceștia nu se află în timpul serviciului.