Reacția MAE după ce Rusia a bombardat o navă ucraineană lângă România. „O escaladare fără precedent a războiului”

”Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm atacul forţelor armate ruse împotriva unei nave comerciale, care transporta cereale în Marea Neagră. Acest eveniment reprezintă o escaladare fără precedent a acţiunilor Federaţiei Ruse în cadrul războiului ilegal şi nejustificat pe care aceasta l-a lansat împotriva Ucrainei”, transmite MAE.

Conform MAE, atacarea deliberată a unei nave comerciale reprezintă o încălcare gravă a normelor dreptului internaţional umanitar care reglementează purtarea războiului pe mare.

”Ministerul Afacerilor Externe solicită ferm Federaţiei Ruse să înceteze orice atac asupra unor nave comerciale şi să respecte libertatea de navigaţie de care beneficiază statele în Marea Neagră. Ministerul Afacerilor Externe condamnă încălcarea de către Federaţia Rusă a Cartei Naţiunilor Unite prin bombardarea sistematică şi iresponsabilă a infrastructurii ucrainene şi a navelor care transportă grâne. Acţiunile Federaţiei Ruse ameninţă securitatea alimentară globală”, precizează MAE, potrivit News.ro.

O navă civilă obişnuită, care avea o încărcătură de grâu destinată Egiptului, a fost lovită de o rachetă rusească imediat ce a părăsit apele teritoriale ucrainene, a anunţat joi preşedintele Volodimir Zelenski, care precizează că aşteaptă ”cu interes” reacţiile internaţionale.

Conform primelor informaţii, nu există, din fericire, victime, a declarat Volodimir Zelenski într-un mesaj postat pe X.

Russian missile against a wheat cargo bound for Egypt. Tonight, Russia launched a strike on an ordinary civilian vessel in the Black Sea right after it left Ukrainian territorial waters. Fortunately, there were no casualties, according to preliminary reports.

