O rachetă rusească a lovit în Marea Neagră o navă cu cereale, în apropierea României

O sursă din sectorul maritim a susţinut într-o declaraţie acordată acestei agenţii de presă că nava a fost lovită în timpul nopţii în "apele româneşti" lângă o gură de vărsare a Dunării în Marea Neagră, în timp ce un purtător de cuvânt al marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, a spus că nava se afla în "zona economică maritimă" a României. Nu este clar dacă aceste declaraţii se referă la apele teritoriale româneşti sau la zona economică exclusivă a României în Marea Neagră.

Purtătoarea de cuvânt a Autorităţii Navale Române, Irina Puşcaşu, a precizat între timp agenţiei Reuters că nava cu cereale despre care Ucraina afirmă că a fost lovită de o rachetă rusească în timpul nopţii nu se afla în apele teritoriale ale României. "Tot ce vă pot spune despre respectiva navă este că nu se afla la acel moment în apele noastre teritoriale", a declarat purtătoarea de cuvânt. De asemenea, "nu ne-a fost solicitată niciun fel de asistenţă", a adăugat Irina Puşcaşu.

Potrivit companiei britanice de securitate maritimă Ambrey, nava vrachier sub pavilion Saint Kitts şi Nevis plecase din portul ucrainean Ciornomorsk, a fost lovită de o rachetă lansată de Rusia şi a suferit avarii la babord, inclusiv la una dintre cale şi la o macara.

"Vom continua să depunem toate eforturile pentru a ne apăra porturile, Marea Neagră şi exporturile alimentare pe pieţele globale", a afirmat preşedintele Zelenski, care a postat pe reţeaua socială X imagini ce arată un cargou cu metalul contorsionat, cu o macara avariată şi alte pagube.

Russian missile against a wheat cargo bound for Egypt. Tonight, Russia launched a strike on an ordinary civilian vessel in the Black Sea right after it left Ukrainian territorial waters. Fortunately, there were no casualties, according to preliminary reports.

