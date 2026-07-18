Nava Caroline Bezengi a încărcat petrol rusesc în portul Novorossiisk, înainte de ultima sa călătorie. Potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim, petrolierul a transmis ultima dată semnalul sistemului AIS la 11 iunie, în apropierea coastelor Yemenului, potrivit News.ro.

Imaginile realizate de sateliții europeni Copernicus Sentinel-1 și Sentinel-2 în perioada 2-13 iulie indică apariția unei pete de culoare gri-argintie într-un golf situat la sud-vest de insula Al-Qibliyyah, aspect compatibil cu o scurgere de petrol.

Trei specialiști independenți în analiza imaginilor satelitare au declarat pentru Reuters că fotografiile indică, cel mai probabil, existența unei deversări de petrol.

Imaginile din satelit indică o posibilă deversare

Reuters a analizat și o înregistrare video în care apare nava în apropierea insulei Al-Qibliyyah, însă nu a putut verifica în mod independent data la care a fost filmată.

Potrivit celor două surse din domeniul securității maritime, petrolierul a raportat probleme încă din 8 iunie, în apropierea portului yemenit Mukalla. Una dintre surse a confirmat existența scurgerii, însă cauza incidentului rămâne necunoscută.

Nu este clar dacă deversarea a fost provocată de o defecțiune tehnică, de starea precară a navei sau de eventuale avarii rezultate în urma conflictelor din regiune. Reuters menționează că Ucraina a atacat în trecut nave asociate exporturilor rusești de petrol, iar zona Golfului este afectată și de conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Petrolierul se află pe lista sancțiunilor occidentale

Potrivit Reuters, Rusia utilizează frecvent petroliere vechi și slab întreținute din așa-numita "flotă din umbră" pentru a continua exporturile de petrol în pofida sancțiunilor occidentale.

Uniunea Europeană și Marea Britanie au inclus nava Caroline Bezengi pe lista sancțiunilor, acuzând-o că a participat la transportul de combustibili proveniți din Rusia.