Potrivit lui Ilie Bolojan, apelul de proiecte pentru contorizare inteligentă are o alocare de 100 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare, scrie Agerpres.

Contoare inteligente pentru peste 800.000 de consumatori

Ghidul va fi transmis luni spre publicare în Monitorul Oficial.

„Apel necompetitiv, dedicat celor patru operatori de distribuţie concesionari: Distribuţie Energie Electrică România, Delgaz Grid, Reţele Electrice România, Distribuţie Oltenia; Alocare egală: maximum 25 de milioane de euro pentru fiecare operator (4 x 25 = întregul buget); Efect: facturare pe baza consumului real, reducerea pierderilor şi a fraudelor din reţea, instalarea a peste 800.000 de contoare”, a scris Bolojan sâmbătă, pe Facebook.

Data deschiderii apelului este 3 august, ora 12:00, iar data închiderii este 2 decembrie, ora 17:00. Termenul de finalizare estimat este 31 decembrie 2029.

150 de milioane de euro pentru sisteme de stocare a energiei

Apelul dedicat stocării stand-alone are o alocare de 150 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare.

Schema de ajutor de stat va fi transmisă luni spre publicare în Monitorul Oficial.

„Parcuri noi de baterii: minimum 2.174 MWh; Licitaţie competitivă: cel mai mic cost per MWh; plafon de 69.000 de euro/MWh şi maximum 15 milioane de euro per companie; Efect: o reţea mai stabilă şi preţuri temperate în orele de seară”, a precizat Ilie Bolojan.

Data deschiderii apelului este 1 septembrie, iar data închiderii este 30 octombrie. Termenul de finalizare estimat este 31 decembrie 2030.

„Noua alocare de 250 de milioane de euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susţine optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare”, a transmis ministrul interimar al Energiei.